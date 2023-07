Com o descongelamento adicional da taxa de carbono anunciado esta segunda-feira, o Estado já recuperou seis cêntimos por litro da carga fiscal sobre o gasóleo e mais de 5 cêntimos por litro na gasolina, face à descida extraordinária e temporária implementada no ano passado por causa da crise energética e da guerra da Ucrânia.

O descongelamento da taxa de carbono iniciado em maio vai prosseguir em julho, com o Ministério das Finanças a aproveitar a boleia da descida dos preços internacionais para acomodar estes agravamentos fiscais sem carregar muito a fatura dos automobilistas. E a alertar para o aumento do consumo de combustíveis que nos primeiros quatro meses do ano atingiram um valor recorde para a última década.

Na portaria publicada ontem à noite, remete precisamente para essa tendência de redução do preço dos combustíveis, ao mesmo tempo que se verifica uma valorização do preço das emissões de CO2, que serve de referência para a atualização da taxa de carbono cobrada nos combustíveis rodoviários. A mesma portaria assinala que o preço de referência dos combustíveis (apurado pela ENSE com base nas cotações internacionais, excluindo fretes, margens de comercialização e impostos) está “atualmente significativamente inferior quer ao preço verificado aquando da primeira redução de ISP (em outubro de 2021), quer ao preço verificado antes do início da guerra da Ucrânia (fevereiro de 2022)”.

