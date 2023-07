Foi já há mais de 10 meses, no início de setembro, que o governo aprovou, em conselho de ministros, a criação da Direção Executiva do SNS. Contudo, até agora os estatutos, que servem para regular o funcionamento interno do organismo e definir com clareza as competências da Direção Executiva, liderada por Fernando Araújo, não foram ainda criados. Em meados do mês passado, o Ministério da Saúde garantia ao Observador que o processo de aprovação dos estatutos estaria finalizado até final de junho. Mas esse prazo foi ultrapassado. Questionado de novo sobre a demora, a tutela garante agora, numa resposta oficial, que a aprovação dos estatutos está “na sua fase final”, sem especificar um prazo concreto.

Ao Observador, uma fonte do Ministério da Saúde acrescentou que a aprovação, que depende de uma portaria conjunta de três ministérios (Saúde, Finanças e Presidência), só deve estar concluída dentro de algumas semanas, devido à complexidade do processo. O Observador apurou que o diploma já foi enviado pelo Ministério da Saúde ao Ministério das Finanças há cerca de três semanas.

