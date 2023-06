A Direção Executiva (DE) do SNS proibiu, na passada sexta-feira, os gabinetes de comunicação e os respetivos assessores dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde de responderem diretamente a questões e de prestarem esclarecimentos aos meios de comunicação social sem antes se articularem com o organismo liderado por Fernando Araújo. Os hospitais receberam indicações para encaminharem as questões dos jornalistas para a DE, de modo a “controlar a informação” que é transmitida, diz um assessor de imprensa ao Observador. “É a lei da rolha. Estou chocada”, critica uma outra assessora de imprensa ouvida pelo Observador.

A indicação, que foi transmitida aos assessores num “tom desagradável”, terá sido surgido na sequência de uma entrevista concedida por um presidente de um hospital, em que foi abordado o plano para as maternidades e as urgências de obstetrícia — recorde-se que é precisamente a DE que tem assumido a reorganização das urgências em todo o país.

Na troca de mensagens entre a DE e os assessores hospitalares, que aconteceu num grupo de Whatsapp, e a que o Observador teve acesso, um dos membros da DE, o médico Francisco Goiana da Silva, escreve:

