Com 99,99% dos votos contados, como fica o Congresso espanhol? O que muda em relação a 2019?

Com a nova configuração, o partido Aragón Existe perdeu o único deputado que tinha e fica fora, assim como o CUP-PR que perdeu os dois deputados que tinha.

Maior afluência às urnas

O calor, as férias e as grandes filas de trânsito que este domingo se formaram junto às principais cidades espanhoas não fizeram com que os espanhóis deixassem de ir às urnas — ou não chegassem a tempo. Segundo o Ministério do Interior, a afluência às urnas foi de 70,12% — 4,22% mais do que nas eleições de 2019.

Isso significa que 24.359.314 eleitores foram este domingo votar nas eleições gerais de Espanha.