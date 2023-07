Um homem com cerca de 60 anos morreu esta segunda-feira na zona industrial de Nunes, no concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, num acidente de trabalho com uma retroescavadora, indicou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Ave explicou à agência Lusa que o balde se desprendeu da retroescavadora giratória e atingiu a vítima, que manobrava a máquina, acrescentando que o óbito foi declarado no local.

No terreno encontra-se uma equipa da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

O alerta para o acidente foi dado pelas 14h50.

No local estiveram os Bombeiros Cabeceirenses, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Guimarães, uma equipa de psicólogos e militares da GNR.