Em Espanha a contagem dos votos das eleições gerais chegou ao fim, com o Partido Popular a liderar a corrida e o PSOE a obter um resultado superior ao esperado. Abre-se, por isso, esta segunda-feira um novo capítulo, com uma fase de negociações que se antecipam difíceis entre os vários partidos. Com o escrutínio praticamente finalizado nenhum dos blocos, quer da direita (PP e Vox) quer da esquerda (PSOE e Sumar) conseguiu garantir uma maioria absoluta e o que se segue ainda está em aberto — até porque há soluções que podem permitir a maioria absoluta, mas que terão de envolver mais partidos.

O certo é que, com mais de 99% dos votos contados, o cenário final será: PP com 136 deputados no Congresso, PSOE com 122 deputados, Vox com 33 e Sumar com 31. “Todas as negociações serão muito complicadas”, antecipa face aos resultados Cristina Casabón, colunista da secção de política do jornal ABC.

Para formar uma maioria, o PSOE de Pedro Sánchez terá de negociar com várias forças políticas, desde já o Sumar, mas também a Esquerda Republicana da Catalunha, o Partido Nacionalista Basco, o Bildu, o Bloco Nacionalista Galego e o Junts. Mas esperam-se desafios nesse caminho. Este último partido, por exemplo, já garantiu que não apoiará o atual chefe de governo sem algo em troca. “Não faremos de Sánchez presidente à toa”, alertou Miriam Nogueras, candidata do Junts. Para já a líder do Sumar, partido que nas eleições se assumiu como a quarta força política, ainda não se pronunciou sobre o assunto, dizendo apenas: “A partir de amanhã vamos continuar a trabalhar”.

