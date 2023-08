Peregrinas sul-coreanas denunciaram a existência de câmaras numa zona improvisada para duches, que estava num pátio, no colégio dominicano Bom Sucesso, em Belém, onde se encontram a ser acolhidas durante a Jornada Mundial da Juventude. As jovens fizeram a denúncia junto de uma esquadra de Turismo da PSP, mas não apresentaram queixa.

O Correio da Manhã, que avançou esta quinta-feira a notícia, escreve que foi a embaixada da Coreia do Sul que, após ter conhecimento do caso, apresentou uma queixa-crime junto da PSP de Belém. Ao Observador, fonte da Polícia de Segurança Pública confirma que atribuiu um número de identificação criminal à queixa que será, depois, remetida para o Ministério Público.

A mesma fonte acrescenta que a diretora do colégio terá dito que o sistema de videovigilância já se encontrava anteriormente instalado no pátio, e que, neste momento, não estará a funcionar. O Observador entrou em contacto com o Bom Sucesso e com a Embaixada da República da Coreia para obter esclarecimentos, nomeadamente para perceber se as peregrinas permanecem ali alojadas, mas ainda não recebeu qualquer resposta.

O Colégio Dominicano Bom Sucesso pertence à Congregação das Religiosas Dominicanas Irlandesas. Por isso, contactados pelo Observador, os dominicanos em Portugal disseram não ter conhecimento deste caso.