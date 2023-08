Um homem de 60 anos morreu este domingo na sequência da colisão entre o ciclomotor que conduzia e um automóvel, em Sines, no distrito de Setúbal, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR.

O acidente, indicou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, ocorreu por volta das 17h00 na Rua da Reforma Agrária, no centro de Sines.

Segundo a mesma fonte, o óbito do condutor do ciclomotor foi declarado no local do acidente.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral precisou que o corpo da vítima mortal vai ser transportado para os serviços de medicina legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

As operações de socorro mobilizaram 23 operacionais dos Bombeiros de Sines, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, ajudados por sete veículos.