O Presidente do Brasil, Lula da Silva, falou esta quarta-feira por telefone com o seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, para que os países desenvolvidos apoiem os menos desenvolvidos na mitigação das alterações climáticas, segundo o Governo brasileiro.

O Presidente Biden disse concordar ’em 100%’ com as preocupações manifestadas por Lula [da Silva], reconheceu as responsabilidades dos países desenvolvidos e a necessidade de apoiar os países em desenvolvimento a lidar com os efeitos da crise climática”, indicou, em comunicado, o Governo brasileiro, sobre a conversa entre os dois chefes de Estado.

Na conversa telefónica, que durou cerca de meia hora, Luiz Inácio Lula da Silva detalhou as discussões realizadas na Cimeira da Amazónia, realizada na cidade brasileira de Belém na semana passada, com a participação de representantes dos oito países que partilham a maior floresta tropical do planeta.

O Presidente brasileiro também manifestou a sua intenção de fazer do Brasil um exemplo para o mundo em termos de preservação ambiental e transição energética.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Biden recordou a contribuição de 500 milhões de dólares que os Estados Unidos fizeram para apoiar o Fundo Amazónia, que é gerido pelo Brasil com contribuições de países desenvolvidos, uma ajuda que foi anunciada em fevereiro, coincidindo com uma viagem de Lula da Silva a Washington.

O Presidente brasileiro reiterou ainda o convite para que Biden se desloque ao Brasil em 2024 e, segundo a Presidência brasileira, a visita poderá ter lugar num estado da Amazónia.