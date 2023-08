Foi há já quase um ano (a 9 de setembro de 2022) que o governo aprovou, em Conselho de Ministros, a criação da Direção Executiva do SNS (DE-SNS). Daí para cá, a entidade, liderada por Fernando Araújo, tem vindo a assumir cada vez mais poderes — isto apesar de os estatutos (que servem também para definir com clareza as competências da Direção Executiva) ainda não terem sido publicados. A partir de quinta-feira, o rol de competências da DE-SNS aumenta: a entidade passa também a poder designar, por despacho, os membros dos órgãos de gestão de hospitais, institutos de oncologia, unidades locais de saúde e agrupamentos de centros de saúde, ou seja, os gestores do Serviço Nacional de Saúde.

Até hoje, a designação (e exoneração) dos membros dos órgãos de gestão do SNS era feita pelo Governo através dos titulares das pastas das Finanças e Saúde, sob proposta da Direção Executiva do SNS. No entanto, na prática, a DE-SNS já tinha, desde a sua criação, o poder de decisão, uma vez que as propostas feitas ao Ministério da Saúde nunca foram rejeitadas, apurou o Observador.

Direção Executiva já nomeou e reconduziu administrações de grandes hospitais

