A Direção Executiva do SNS está a impor a deslocação de médicos internos de Obstetrícia, de hospitais onde estes estão ou estarão a estagiar, para o Hospital de Leiria, de modo a reforçar as escalas da urgência obstetrícia desta unidade. As orientações da Direção Executiva estão a causar desagrado nos hospitais onde estes médicos serão também necessários durante os próximos meses. Uma fonte hospitalar e uma médica obstetra do Hospital das Caldas da Rainha garantem ao Observador que as “ordens” da DE-SNS “não estão dentro do quadro legal”, são “irregulares” e lamentam o que dizem ser atitudes “inconcebíveis” deste organismo.

Em causa estão, ao que o Observador apurou, duas médicas internas da especialidade de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Caldas da Rainha, e que estariam a cumprir a totalidade do seu estágio em hospitais de maior dimensão, nomeadamente o Hospital de Santa Maria (em Lisboa), o Hospital de São João (no Porto) e o Hospital de Cascais — uma prática normal no SNS, onde os internos de hospitais de maior dimensão estagiam em hospitais mais pequenos e vice-versa.

