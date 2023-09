Depois de um repto lançado ao PSD sem sucesso, o Chega anuncia agora que fará o prometido: apresentar uma moção de censura ao Governo. Na Assembleia da República, esta quarta-feira, André Ventura revelou que o partido vai avançar com esse mesmo pedido nos próximos dias, sem precisar a data.

“O país socialista vai acabar cedo ou tarde. Da nossa parte, uma moção de censura na próxima semana será o primeiro passo para o fazer”, referiu o líder do Chega.

O anúncio de que o partido liderado por André Ventura iria apresentar uma moção de censura surgiu em abril. Cada partido só tem a possibilidade de apresentar uma moção de censura por sessão legislativa, pelo que o presidente do partido, depois de Chega e IL já o terem feito, desafiou o PSD a fazê-lo depois da polémica com o secretário de Estado das Infraestruturas — Hugo Mendes enviou um pedido para uma eventual mudança de data de um voo que tinha como passageiro o chefe de Estado e conheceu-se a situação na comissão de inquérito à gestão da TAP, após uma pergunta da Iniciativa Liberal.

“Apelo a Luís Montenegro que apresente com urgência uma moção de censura ao Governo de António Costa. Se o PSD não o fizer, o Chega fá-lo-á nos primeiros dias de setembro”, disse na altura André Ventura. Sem resposta ao pedido feito ao PSD, André Ventura fez o prometido e avançou com o anúncio de uma moção de censura logo na primeira intervenção do ano parlamentar seguinte (quando voltou a ter como trunfo apresentar uma moção de censura).