O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, considerou este sábado que a sua equipa devia ter uma maior pontuação na classificação da I Liga de futebol, esperando comprová-lo na receção de domingo ao Estoril Praia, da quinta jornada.

“Estamos muito confiantes para o que vamos fazer e preparados para o jogo. Vamos defrontar uma equipa com jogadores de boa qualidade técnica. Mas nós, por aquilo que já demonstrámos e praticámos, já devíamos ter mais pontos do que temos“, disse o técnico do conjunto barcelense, em conferência de imprensa.

Vítor Campelos apontou que “apenas por detalhes a equipa não tem conseguido materializar em melhores resultados aquilo que tem feito”, considerando que há margem para o grupo melhorar e ampliar o atual registo de três pontos.

“Vamos melhorar nesse aspeto e fazer com que esses detalhes pendam para nós nos próximos jogos. Nesta paragem, trabalhámos o todo. É uma realidade que temos mais golos marcados do que sofridos, e quando vejo que várias equipas têm uma pontuação semelhante à nossa, percebe-se que nesta fase está tudo numa fase muito embrionária”, analisou.

O treinador dos galos considerou que “os 15 dias de paragem [do campeonato] foram muito bons para recuperar alguns jogadores e outros ganharem ritmo competitivo”, mas lembrou que o plantel foi sujeito a uma profunda remodelação.

“Saíram 13 jogadores da época passada e chegaram vários novos atletas. Pôr a equipa a jogar bem é um processo que demora, mas é unânime que na maioria dos jogos o Gil Vicente esteve bem e merecia ter outro resultado. O detalhe ou o erro, que no passado pendeu para o adversário, queremos agora que penda para nós”, desabafou.

Vítor Campelos assumiu, ainda assim, que “no futebol não há tempo para pedir tempo”, mas vincou que pretende, já nesta partida, “pôr em prática aquilo o que foi trabalhado neste período para, respeitando o adversário, ficar com os três pontos”.

O Gil Vicente, 14.º classificado, com três pontos, recebe no domingo o Estoril Praia, 16.º, também com três, numa partida agendada para as 15h30, que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.