Mais de 60% dos trabalhadores de cinco empresas de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Barraqueiro que operam no Algarve aderiram à greve de dois dias que começou às 3h00 desta quinta-feira, disse à agência Lusa fonte sindical.

Segundo o coordenador regional do Algarve do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), Paulo Silva, o protesto “está a ter uma participação acima dos 60%, tendo motivado, até às 10h00, a suspensão de cerca de 430 serviços”. “A adesão está de acordo com o que tínhamos previsto, ou seja com uma forte adesão dos trabalhadores”, notou.

Convocada pelo STRUP, afeto à Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), a paralisação visa reivindicar aumentos salariais e o pagamento do subsídio de férias de acordo com a lei.

A greve decretada para os trabalhadores das empresas Eva Transportes, Frota Azul, Vizur, Sanbus e Translagos teve início às 3h00 desta quinta-feira e vai decorrer até às 3h00 do próximo sábado.

De acordo com o sindicalista, o que está em causa é um aumento extraordinário de 100 euros no salário base de todos os trabalhadores e que as férias e o subsídio de férias sejam pagos, “tal e qual como a lei diz, que é com a média do vencimento ganho no ano anterior”.

Paulo Silva lamentou que as empresas do Grupo Barraqueiro “não tenham ainda respondido” ao caderno reivindicativo entregue pelos sindicatos no início do mês de julho. “Infelizmente, temos feito várias tentativas de chegar à fala com as empresas, mas ainda não obtivemos qualquer resposta”, lamentou.

A EVA Transportes e a Frota Azul operam serviços da rede Expresso e alugueres ocasionais e turismo, assegurando as ligações entre o distrito de Faro e as restantes regiões do país.

Por seu turno, a Vizur opera as ligações da rede intermunicipal do Algarve, abrangendo os 16 concelhos algarvios, desde Vila do Bispo até Vila Real de Santo António.

Já a Tanslagos assegura o transporte rodoviário urbano de passageiros na cidade de Lagos, enquanto a Sandbus detém a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros regular do município de Portimão.

A greve iniciada nesta quinta-feira segue-se à paralisação que decorreu no início de agosto, que abrangeu apenas duas empresas do Grupo Barraqueiro, a Eva Transportes e a Vizur, com uma adesão a rondar os 82%, segundo o sindicato.

A Lusa tentou obter uma reação das empresas, mas não obteve resposta até ao momento.