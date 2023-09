É normal que andar às escuras numa casa nova possa acabar num pontapé involuntário numa mesa de cabeceira, o que, por certo, vale um pé inchado. No caso de alguém com cerca de dois metros, o cenário mais provável é bater com a cabeça numa zona onde o teto se encontre a altura mais reduzida. Tudo pode mudar quando se começa a saber de cor a localização dos interruptores.

O começo de Anatoliy Trubin no Benfica não foi fácil. Primeiro, teve que esperar que Roger Schmidt colocasse Samuel Soares no banco de suplentes. Depois, na estreia, contra o Vizela, o guarda-redes acabou por não ser suficientemente testado. Seguiu-se a receção ao RB Salzburgo, onde o internacional ucraniano cometeu erros suficientes para deixar os mais céticos a duvidar do reforço para a baliza. No Algarve, diante do Portimonense, defender uma grande penalidade ajudou a que os índices de confiança de Trubin voltassem a subir.

A progressão continuou no clássico frente ao FC Porto. O ucraniano voltou a ser escolha inicial e, no final, Schmidt não se arrependeu da escolha que fez. “Foi muito importante para o Trubin jogar este jogo, contra o FC Porto, em casa, sem sofrer golos. Foi super. Teve alguns momentos para resolver. Um remate, um controlo de profundidade, dois cruzamentos, mostrou muita confiança, concentração e disciplina. Estou muito feliz por ele. Contra o RB Salzburgo não esteve perfeito. Foi muito importante para criar confiança. Mesmo antes, estávamos muito convencidos da sua qualidade”, avaliou o treinador.

???????? Benfica ???? Porto Anatoliy Trubin ???????? esteve perfeito numa noite onde não podia mesmo falhar#LigaPortugal #SLBFCP #RatersGonnaRate pic.twitter.com/P6qXqKlLch — GoalPoint (@_Goalpoint) September 29, 2023

Se o Benfica não sofreu nenhum golo na primeira parte contra o FC Porto, muito tem a agradecer a Trubin. Ao longo do jogo, o guarda-redes fez duas defesas, ganhou todos os duelos aéreos e realizou quatro saídas, duas pelo solo e duas pelo ar. Os números refletiram-se no primeiro jogo sem encaixar nenhum golo por parte do jogador de 22 anos ao serviço do Benfica.