O Governo manteve (pelo menos para já) a proposta de aumento para o salário mínimo da função pública (a base remuneratória), que se mantém face ao previsto (821 euros). Porém, reviu em alta o valor dos aumentos para os salários superiores, garantindo um mínimo de aumento de 3% (e não de 2% como proposto até aqui), segundo a Frente Comum, após uma reunião com a ministra com a tutela da função pública, Mariana Vieira da Silva.

Na última reunião, o Governo fez depender o aumento da base remuneratória da subida do salário mínimo decidida no âmbito da concertação social. Essa discussão, segundo adiantou o líder da Frente Comum, Sebastião Santana, ainda não está fechada. A proposta que chegou esta sexta-feira, a quatro dias da entrega do Orçamento do Estado, aos sindicatos da administração pública mantém o valor já proposto (e acordado) até aqui: mais 52 euros, para 821 euros. Esse valor de aumento está garantido a todos os trabalhadores do Estado. Mas pode ser superior.

É que no caso da base remuneratória, a proposta do Governo de subida igual a esse valor representa um aumento de 6,8%, um valor percentual que vai diminuindo à medida que os salários sobem. O que o Governo faz é garantir que os salários superiores têm aumentos mínimos de 3%, o que se aplicará a quem ganha a partir de cerca de 1.800 euros (o valor exato não foi ainda revelado). A proposta inicial era de um mínimo 2% (o que se aplicaria acima de cerca de 2.500 euros).

A Frente Comum critica duramente a proposta, que apelida de “absolutamente miserabilista”. “Há condições para o Governo ir muito mais longe do que foi hoje”, afirmou Sebastião Santana, criticando também que não tenha cedido em matéria de subsídio de refeição (que vai manter-se nos 6 euros). A Frente Comum vai pedir uma reunião suplementar com o Governo (um direito dos sindicatos que tem sido usado nos últimos anos).

Na reunião da quarta-feira, o Governo comprometeu-se a rever a proposta de aumentos salariais no Estado, em linha com o que for decidido no âmbito da concertação social para o salário mínimo. Essas reuniões informais com os parceiros sociais continuam a decorrer.

Nos últimos dias, o Governo tem admitido em várias ocasiões ir além do salário mínimo previsto no acordo de rendimentos assinado na concertação social há um ano (de 810 euros). Numa entrevista à TVI/CNN Portugal, António Costa também mostrou essa abertura, argumentando que as confederações patronais já admitiram aceitar uma subida além do acordado. O primeiro-ministro mencionou mesmo uma proposta da UGT, de 830 euros, sem revelar se é por esse valor que o Governo vai alinhar. E, de facto, ainda não é conhecido, oficialmente, o valor final.

