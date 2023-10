O deputado do CDS-PP José Manuel Rodrigues foi reeleito esta quarta-feira presidente da Assembleia Legislativa da Madeira com 40 votos a favor, num total de 47 deputados que compõem o parlamento regional, na sequência das eleições de 24 de setembro.

Todas as legislaturas são diferentes e têm as suas particularidades, mas esta é especialmente desafiante face à representação de nove forças políticas, com uma maioria assente numa coligação de dois partidos [PSD/CDS-PP] e com um acordo de incidência parlamentar com um terceiro partido [PAN]”, afirmou.

José Manuel Rodrigues, cuja candidatura foi indicada pela coligação PSD/CDS-PP, vai presidir aos trabalhos da XIII legislatura do parlamento regional, sendo que a primeira sessão decorreu esta quarta-feira com a tomada de posse dos 47 deputados eleitos nas regionais de 24 de setembro, representando nove forças partidárias: PSD/CDS-PP (23), PS (11), JPP (cinco), Chega (quatro), CDU (um), IL (um), PAN (um) e BE (um).

A maioria que irá suportar o próximo Governo Regional [liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque] terá a minha inteira lealdade, as oposições terão o meu máximo respeito”, disse o presidente da assembleia madeirense, para logo realçar: “Conheço os diretos da maioria, mas não ignoro os direitos das oposições. Nunca esquecerei que tenho o dever de ser o garante desses direitos e o denominador comum deste parlamento”.

Além da eleição do presidente da Assembleia Legislativa, foram também eleitos os três vice-presidentes José Prada e Rubina Leal, propostos pelo PSD, e Sérgio Gonçalves, indicado pelo PS, o maior partido da oposição regional.

José Prada e Rubina Leal obtiveram 41 votos a favor, dois contra, dois brancos e dois nulos, enquanto Sérgio Gonçalves foi eleito com 37 votos a favor, três contra, quatro brancos e três nulos.

Os deputados elegeram ainda as secretárias da mesa Clara Tiago (PSD) e Olga Fernandes (PS) e os vice-secretários Carlos Fernandes (PSD) e Gonçalo Aguiar (PS) numa lista conjunta que foi aprovada com 40 votos a favor, um contra, três brancos e três nulos.