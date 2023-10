O Governo vai criar um fundo para financiar o investimento público, que será dotado com os excedentes orçamentais, mas não só.

A intenção do Executivo é que também passe a ser alimentado com as receitas das concessões rodoviárias que, depois de terminados os atuais contratos, passam a ter um efeito positivo no Orçamento do Estado, ao contrário do que acontece atualmente em que as PPP (parcerias público-privadas) das estradas ainda são um peso para as finanças públicas. E um dos projetos que está na calha para vir receber financiamentos deste fundo é a nova linha de alta velocidade Lisboa/Porto.

As obras do primeiro troço entre Soure e Porto deverão desenrolar-se a partir de 2026 e contam com fundos comunitários. O investimento total de 4,5 mil milhões de euros só estará concluído no início da década de 2030, mas o plano nacional de investimentos em infraestruturas (PNI 2030) tem outros grandes projetos na ferrovia, incluindo uma terceira travessia do Tejo em Lisboa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.