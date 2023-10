O incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho da Calheta, Madeira, e motivou a evacuação de um hotel, continua ativo e alastrou-se a outra freguesia, indicou esta quinta-feira o presidente do município, Carlos Teles, adiantando que o combate envolve 25 operacionais.

Por enquanto, não há casas em perigo, mas a verdade é que este incêndio é numa zona baixa da freguesia, numa zona habitacional”, disse o autarca em declarações à agência Lusa, explicando que o pavilhão gimnodesportivo da localidade está “preparado para qualquer situação” em que seja preciso retirar mais pessoas de casas ou alojamentos.

O incêndio deflagrou cerca das 18h00 na freguesia dos Prazeres, no município da Calheta, na zona oeste da Madeira, e motivou a retirada de 120 hóspedes do Hotel Jardim Atlântico”, cerca das 20h00, embora o fogo não tenha atingido a infraestrutura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os hóspedes foram encaminhados, por precaução, para o pavilhão gimnodesportivo dos Prazeres, onde pernoitaram, sendo que alguns foram esta quinta-feira para outro hotel e cerca de 40 ainda lá se encontram.

De acordo com o presidente da autarquia, durante a noite as chamas passam para a zona da Maloeira, na freguesia contígua da Fajã de Ovelha, mantendo-se agora com duas frentes ativas.

Temos, neste momento, 11 viaturas e 25 homens no terreno e estamos à espera do helicóptero, que deve estar a chegar”, disse Carlos Teles, adiantando que o combate envolve elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Voluntários Madeirenses (Funchal), Sapadores de Santa Cruz, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e equipa de proteção civil da Câmara Municipal.

Já foram solicitados reforços para auxiliar no combate às chamas, que continuam a ameaçar casas.

Este não é um incêndio florestal, é um incêndio numa área urbana”, alertou, explicando que ocorre numa zona com muitas casas, terrenos agrícolas e pequenas manchas de floresta.

O fogo na freguesia dos Prazeres foi sinalizado pouco depois de um outro que lavrava na freguesia do Arco da Calheta, no mesmo concelho, ter sido declarado extinto, cerca das 18h00 de quarta-feira.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, desde o dia 4 de outubro foram registados vários focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha.

O arquipélago da Madeira encontra-se em aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus. A situação vai prolongar-se até às 18h00 de sábado.