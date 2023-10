Esta segunda-feira queremos debater a evolução da guerra entre Israel e o Hamas. Passou mais uma noite e em Israel continua a preparação do que todos esperam ser uma ofensiva terrestre na faixa de Gaza. O objetivo declarado das autoridades de Telavive é o de destruir o Hamas, o receio de muitos é que para fazê-lo se acabe por violar as leis da guerra. Das últimas horas chegam-nos, porém, indicações de que a população de Gaza está realmente a deslocar-se para o sul do enclave, sendo que Israel já retomou o fornecimento de água à região mais a sul e é possível que hoje seja reaberta a fronteira de Rafa, entre Gaza e o Egipto, para a passagem de ajuda humanitária. Numa altura em que surgem vários avanços, surge uma pergunta: Se houver uma catástrofe em Gaza, quem a provocou?

