Dois golos de Lionel Messi permitiram à Argentina impor-se por 2-0 ao Peru e manter o percurso 100% vitorioso na corrida ao Mundial2026 de futebol, fazendo do avançado o melhor marcador de sempre da fase sul-americana de qualificação.

Messi bisou ainda antes do intervalo, aos 32 e 42 minutos, num jogo em que o defesa benfiquista Nicolás Otamendi foi totalista na seleção campeã do mundo, que conquistou o quarto triunfo seguido, reforçando a liderança da fase de apuramento da Confederação Sul-americana de Futebol.

Os dois golos marcados na terça-feira, em Lima, colocam o veterano jogador, de 36 anos, como o melhor marcador de sempre na fase de qualificação da América do Sul, com 31 remates certeiros, deixando a companhia do uruguaio Luis Suárez, que concretizou 29.

O avançado David Neres foi outro jogador encarnado em ação, como suplente utilizado no Brasil, mas impotente para evitar a derrota da seleção canarinha no Uruguai, também por 2-0, com golos do ex-benfiquista Darwin Núñez, aos 42 minutos, e de Nicolas de la Cruz, aos 77.

O Brasil sofreu a primeira derrota na competição e ficou a cinco pontos de distância da rival Argentina, tendo sido igualado no segundo lugar por Uruguai e Venezuela, que se impôs por 3-0 na receção ao Chile.

Colômbia, quinta classificada, e Equador, sexto, ficaram-se por um empate 0-0 em Quito, enquanto o Paraguai venceu por 1-0 na receção à Bolívia, última classificada, só com derrotas.