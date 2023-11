Em condições normais, se um encontro tivesse apenas 90 minutos com buzina no final como modalidades como basquetebol, andebol ou hóquei em patins, o Sporting não só teria ganho na Luz como teria agora seis pontos de avanço sobre Benfica e FC Porto na liderança da Liga. Não é assim. E aquela que foi a primeira reviravolta de sempre consumada com golos nos descontos em dérbis acabou não só por impor a primeira derrota no plano nacional aos leões como prolongar aquele que é um longo jejum contra os rivais.

Quando o conjunto verde e branco venceu o Benfica de Nelson Veríssimo na final da Taça da Liga em 2022, Rúben Amorim somou o quarto título em Alvalade (antes ganhara Taça da Liga, Campeonato e Supertaça). No entanto, e já depois de ter ganho também ao FC Porto na Taça da Liga, foi a partir desse momento que o Sporting iniciou uma série de dez encontros consecutivos sem qualquer vitória em encontros com os rivais diretos para Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, algo que não acontecia há quase dez anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

????Há quase 10 anos que o ????Sporting não estava há 10 clássicos consecutivos sem vencer (vs Benfica e FC Porto). pic.twitter.com/2exaJUR4ne — Playmaker (@playmaker_PT) November 12, 2023

????Há 30 anos que o ????Benfica não vencia o ????Sporting com uma reviravolta num jogo a contar para a ????????Liga Portuguesa:

1993 Isaías

2023 Tengsted Na história do dérbi houve 9 vitórias com reviravolta, em 5 as águias saíram vencedoras. pic.twitter.com/Tfqvw1mtwd — Playmaker (@playmaker_PT) November 12, 2023

Em paralelo, e apesar de ter sido a primeira equipa a marcar ao Benfica numa primeira parte da Liga, a formação verde e branca consentiu aquela que foi a primeira reviravolta esta temporada (na outra derrota tinha saído para intervalo a perder por 2-0 frente à Atalanta em Alvalade), num encontro também marcado pela expulsão de Gonçalo Inácio, a segunda depois do vermelho a Diomande frente ao Arouca.

????HISTÓRICO!!! Nunca um dérbi entre ????Benfica e ????Sporting tinha sido resolvido com uma reviravolta nos descontos pic.twitter.com/rSIeFNahI3 — Playmaker (@playmaker_PT) November 12, 2023

????Benfica faz a primeira reviravolta da temporada, o ????Sporting perde pela primeira vez com cambalhota no marcador em 2023/24. O Benfica iguala o Sporting no topo da classificação da Liga com 28 pontos. pic.twitter.com/Xnqj2bDzIf — Playmaker (@playmaker_PT) November 12, 2023

Já com um amarelo que vinha da primeira parte, numa falta em que pisou João Neves, o central formado na Academia em Alcochete acabou por ver o segundo cartão no arranque do segundo tempo (51′), sendo assim a quarta expulsão mais rápida em dérbis frente ao Benfica como visitante depois de João Jurado (25′, 1934), Oceano (37′, 1997) e Rochemback (42′, 2004) num lance com o avançado Rafa que o próprio quase “reconheceu” pela forma como se dirigiu de forma quase direta para o balneário após a falta.

????????Gonçalo Inácio é o 2.º jogador do Sporting a ser expulso (50') na Liga Betclic 2023/24. Na 8.ª jornada, frente ao FC Arouca, Ousmane Diomande tinha sido o primeiro a ver o cartão vermelho (42') pic.twitter.com/6KKTseQzBe — Playmaker (@playmaker_PT) November 12, 2023

????Expulsões + rápidas do Sporting em casa do Benfica:

25' João Jurado [1934]

37' Oceano [1997]

42' Rochemback [2004]

50' Gonçalo Inácio [2023] pic.twitter.com/KfViTyqd9h — Playmaker (@playmaker_PT) November 12, 2023

Com isso também, acabou por ser anulado o registo do sueco Viktor Gyökeres, que chegou aos 12 golos na presente época pelo Sporting (o dobro de Paulinho) e se tornou apenas o sexto jogador a fazer a estreia absoluta em dérbis a marcar no novo Estádio da Luz, sucedendo nesse particular a nomes como Elpídio Silva (2004), Rochemback (2004), Bas Dost (2016), Sporar (2020) e Pablo Sarabia (2021).