João Neves, um gigante dois em um que vê soluções e esconde problemas (a crónica do Benfica-Sporting)

O contexto era diferente, os momentos de ambos os conjuntos depois dos resultados de mais uma semana europeia adensaram essa disparidade, a própria classificação e rendimento médio acentuava as distinções. E as contas eram fáceis de fazer, como Rúben Amorim recordava de forma pragmática na antecâmara do jogo. Tendo três pontos de vantagem na liderança, o Sporting sabia que iria sempre sair da Luz como líder (isolado ou não, logo se veria) e era o próprio técnico que fazia questão de aumentar a “pressão” junto da equipa na perspetiva de evitar qualquer abrandamento numa época sem qualquer derrota no plano nacional. Tendo três pontos de atraso para a liderança, o Benfica sabia que poderia sair como líder ou com um fosso de seis pontos para o primeiro lugar tendo o FC Porto colado na segunda posição mas Roger Schmidt quase queria esvaziar qualquer “pressão” acumulada pelos últimos resultados. O dérbi passava muito por aquilo que os treinados seriam capazes de fazer, em conversas que foram desaguar… ao Marquês de Pombal.

No caso do alemão, a derrota frente à Real Sociedad com a consequente eliminação da Liga dos Campeões, a par de uma exibição na primeira parte que poderia ter acabado com números de derrocada, fez com que pela primeira vez desde que chegou a Portugal ouvisse a pergunta chave “Sente o seu lugar em perigo caso perca o próximo jogo?”. A resposta foi lacónica no País Basco mas transformou-se num rotundo “não” na antecâmara da receção aos leões. “Assumi a responsabilidade porque sou o treinador, sou responsável por tudo. De como treinamos, de como jogamos. Sou responsável se não jogarmos bem e se perdermos. No meu contrato não diz que temos de ganhar todos os títulos até 2026. Às vezes aparecem dificuldades, não pode ser razão para se perder confiança no Benfica e no treinador. Sinto a confiança do clube e o meu objetivo é ficar até 2026 e no Marquês de Pombal dizer adeus ao Benfica. É esse o meu objetivo”, salientou antes do dérbi.

Depois das experiências ganhas com o 3x4x3 em Arouca e em Chaves, com exibições que globalmente não encheram o olho mas que foram capazes de dar alguma estabilidade à equipa depois da derrota na Luz com a Real Sociedad e do empate com o Casa Pia, a visita ao País Basco trouxe uma derrocada e várias dúvidas em relação a essa opção, entre os erros individuais no plano ofensivo, a colocação de João Neves à direita com a perceção geral de que faz mais falta à equipa ao meio, a entrada falhada de Jurásek ou a falta de ligação entre setores que não se desvaneceu com a alteração do sistema. Mesmo tendo tudo isso em cima da mesa, e com Bah, Kökçü e David Neres entregues ainda ao departamento médico, o alemão não teve dúvidas em tentar fazer uma “prova de vida” do seu plano B, alterando apenas o ‘9’ de Arthur Cabral para Musa. Pelo menos era isso que apontava no plano teórico, sendo que esse plano B trazia uma surpresa e era um A.

Do outro lado, Rúben Amorim, que ainda levantou alguma celeuma sobre uma frase sobre o futuro no final da época que esvaziou na intervenção pública seguinte, mantinha o mesmo registo que tem marcado a atual temporada: pressão em todos os jogos pela vitória, ideia do “tudo ou nada” em 2023/24, a garantia de que a reconstrução daquilo que deve ser o Sporting pelo seu histórico não pode ser travada depois do insucesso da última temporada. “Marquês em 2026? O que eu sei é que se não estiver antes no Marquês também não estarei em 2026. Espero é estar no fim deste ano no Marquês. Isso tenho a certeza: se não estiver antes de 2026, não estarei em 2026″, apontou o técnico a propósito da resposta que Schmidt tinha dado umas horas antes. Se quando agarrou numa equipa muito depauperada de um clube partido em 2020 não existia uma luz ao fundo do túnel, Amorim não abdica agora de fugir à ideia de banalização da não vitória.

Para isso também contribuiu e muito aquilo que foi o regresso do Sporting à melhor versão com o treinador desde que chegou a Alvalade. Os leões ainda mostram alguns erros defensivos que não são normais e às vezes não conseguem traduzir em oportunidades a capacidade de se imporem em jogo mas a afirmação plena de Diomande, as contratações cirúrgicas de Gyökeres e Hjulmand, o crescimento de Morita e o maior número de opções para as três posições ofensivas trouxe uma consistência de exibições e resultados como não se viu na última temporada. Foi à luz disso mesmo, fiel ao que tem sido o rendimento da equipa, que Rúben Amorim não promoveu surpresas também no seu 3x4x3, com o regresso de Morita após lesão, a aposta em Edwards pela direita do ataque e a permanência de Matheus Reis na esquerda em vez de Nuno Santos.

No final, não ganhou o melhor e os três pontos ficaram por quem menos fez por isso entre os dois técnicos. Após uma primeira parte equilibrada nas oportunidades mas que ficou definida com mais um grande golo de Gyökeres, a expulsão de Gonçalo Inácio mudou por completo o cariz da partida e quase colocou a decisão da partida nas mãos de Schmidt. O alemão, quando mexeu, em nada melhorou. No entanto, saiu-lhe a sorte grande, uma taluda chamada João Neves. E não foi apenas pelo golo nos descontos que deu o empate antes da explosão com o 2-1 de Tengstedt mas sim pelo enorme jogo feito ao longo dos 90 minutos coroado por um statement quando marcou o 1-1 e festejou a puxar os companheiros em busca de mais. Essa é a grande virtude do mais novo e mais pequeno em campo: ao mesmo tempo que vê soluções onde muitos não as imaginam e com isso consegue esconder problemas. No entanto, e apesar da derrota, ficou também mais uma prova de como Gyökeres, o avançado que passou ao lado do Benfica, é o principal reforço da Liga.

A partida começou com essa confirmação de que Amorim tinha razão quando suspeitava num regresso dos encarnados a uma linha de quatro defesas. Ou seja, os intérpretes eram os mesmos do plano B, a estratégia passava por um plano A com alínea b), que recolocava João Neves no seu habitat natural a tentar controlar o meio-campo e João Mário como falso ala esquerdo no apoio ao lateral Morato. E a opção nesse regresso ao 4x2x3x1 era assumida a 100%, com Aursnes na direita da defesa mesmo sendo o médio com mais perfil para cair numa das alas e ajudar o lateral em situações de 1×1. Resultados? Positivos. E se o primeiro sinal de um relativo perigo surgiu pelo Sporting num canto desviado pela defesa encarnada para nova bola parada, foi o Benfica que abriu a porta do jogo a mostrar ao que vinha tendo Rafa como principal intérprete: primeiro, na sequência de uma insistência de Musa a ganhar entre os centrais leoninos, falhou um penálti em andamento devido a um toque providencial de Esgaio (9′); depois, numa jogada individual, fletiu para o lado esquerdo, fez a diagonal, arriscou o remate em jeito a bater ainda num adversário e acertou na trave (12′).

