O autor irlandês Paul Lynch venceu este domingo o Booker Prize. O prémio, no valor pecuniário de 50 mil libras (cerca de 57 mil euros), foi anunciado em Londres e distingue o quinto romance do escritor, “Prophet Song”, obra que segundo a presidente do júri Esi Edugyan, “captura as ansiedades sociais e políticas do atual momento“.

O contexto de “Phophet Song” (sem edição em Portugal) é o de uma Irlanda imaginária, a ferros com um regime tirano de extrema-direita, uma distopia totalitária que gerou uma decisão que “não foi unânime”, de acordo com Edugyan, romancista canadiana que já foi finalista do Booker por duas vezes. O nome do galardoado foi apurado, aliás, depois de várias discussões e rodadas de votação que duraram “cerca de seis horas” no sábado, adianta o The Guardian. O painel ficou composto pelo ator Adjoa Andoh, a poetisa Mary Jean Chan, o escritor e académico James Shapiro e o ator Robert Webb, que se juntaram à canadiana.

Se na edição de 2022 Shehan Karunatilaka destacou-se com “As Sete Luas de Maali Almeida”, situado durante a guerra civil do Sri Lanka, a temática política volta a nortear a escolha do júri, atendendo aos protestos violentos de há dias, que eclodiram no centro de Dublin após um ataque com arma branca em frente a uma escola primária que deixou três crianças feridas, e que terá sido, segundo as autoridades policiais, impulsionado pela ideologia de extrema-direita”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionada se estes acontecimentos recentes pesaram na decisão final, Esi Edugyan admitiu que “a certa altura das discussões, talvez por alguns minutos, isso foi introduzido, isso foi discutido”, afastando, no entanto, que a atualidade tenha sido a razão para a vitória e sentenciando que esta se trata de uma “obra de ficção verdadeiramente magistral”.

Natural de Limerick, Paul Lync nasceu em 1977, cresceu em Co Donegal e hoje vive em Dublin. Em agosto deste ano, em entrevista ao diário The Times, contava como o processo de escrita desta obra foi condicionado pelos efeitos da covid longa e ainda pela descoberta recente de um tumor num rim, quando se encontrava “no auge do meu poder”.

Paul segue os passos de anteriores galardoados irlandeses, como Iris Murdoch, John Banville, Roddy Doyle e Anne Enright, a que se junta ainda a norte-irlandesa Anna Burns (que venceu em 2018). Beyond the Sea, Grace, The Black Snow and Red Sky in Morning são os seus romances anteriores.

Da short list de nomes que disputavam um triunfo com Lynch contam-se Paul Murray (The Bee Sting), Chetna Maroo (Western Lane), Paul Harding (This Other Eden), Jonathan Escoffery (If I Survive You), e Sarah Bernstein (Study for Obedience).