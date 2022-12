A obra vencedora da edição deste ano do Booker Prize, o mais importante galardão de ficção em língua inglesa, vai ser publicada em Portugal no primeiro semestre de 2023 pela editora Clube do Autor, foi anunciado esta quinta-feira.

As Sete Luas de Maali Almeida é o segundo romance de Shehan Karunatilaka, o primeiro autor do Sri Lanka a receber o Booker Prize. Fala sobre um fotojornalista de guerra que, após a morte, dá por si numa espécie de gabinete de emissão de visas celestiais onde lhe são dadas “sete luas” para resolver o mistério da sua morte súbita e revelar o rolo de fotografias que promete “abanar” o Sri Lanka devastado pelos horrores da guerra civil.

“Ambicioso” e “hilariante”, o livro transportar o leitor ao “o coração negro do mundo” e também numa viagem à “descoberta da ternura e beleza, do amor e lealdade, e da procura por um ideal que justifica cada vida humana”, disse na altura do anúncio do prémio o presidente do júri deste ano, o historiador de arte e escritor Neil MacGregor.

Em comunicado, a Clube do Autor destacou a profundidade da história de Karunatilaka, “humana e original, ambientada no caos da guerra civil vivida no país natal do autor e narrada (…) de um ponto de vista bastante incomum”.

O vencedor do Booker Prize de 2022 foi anunciado a 17 de outubro, na reta final de uma cerimónia na Roundhouse, uma sala de espetáculos em Londres, Inglaterra. No ano passado, o prémio foi atribuído ao sul-africano Damon Galgut, pelo romance A Promessa, editado em Portugal em janeiro, pela editora Relógio d’Água.

