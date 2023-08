(Em atualização)

Foi revelada esta terça-feira de manhã a longlist do Booker Prize. A lista de 13 nomeados é este ano dominada por autores de nacionalidade irlandesa, como Sebastian Barry e Paul Murray, que constituem um terço das escolhas do júri. É o número mais elevado de irlandeses nomeados para uma única edição do Booker. De acordo com a revista The Bookseller, desde a criação do prémio, foram nomeados 37 escritores originários da Irlanda, o país com maior número de nomeações.

As editoras independentes, como a Oneworld, que publicou os vencedores de 2015 e 2016, e a Canongate, também estão em maioria na longlist deste ano. A maioria dos escritores são novidade no prémio de literatura em língua inglesa e quatro livros constituem estreias literárias, enquanto três autores foram nomeados anteriormente.

Em comunicado, Esi Edugyan, presidente do júri de 2023, destacou as “novas vozes irreverentes” da lista, que aparecem lado a lado com autores bem estabelecidos. “Todos os 13 romances iluminam o que significa existir no nosso tempo, e fazem-no de formas originais e emocionantes”, afirmou a escritora canadiana, nomeada para o Booker em 2018.

“O seu alcance é vasto, tanto em termos de tema como de forma: chocaram-nos, fizeram-nos rir, encheram-nos de angústia mas, acima de tudo, permaneceram connosco. Esta é uma lista que anima, desafia, encanta, uma lista para maravilhar. Os romances são pequenas revoluções, cada um procurando energizar e acordar a linguagem. Juntos — quer sejam históricos ou contemporâneos — oferecem retratos surpreendentes da atualidade.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

‘All 13 novels cast new light on what it means to exist in our time.’ We are delighted to reveal the #BookerPrize2023 longlist. Huge congratulations to the authors who make up this year's Booker Dozen. ???? Find out more: https://t.co/0vTNpasvxq pic.twitter.com/PCAF1BDndC — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) August 1, 2023

A lista completa dos nomeados é a seguinte:

A Spell of Good Things, de Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ (Canongate Books); Old God’s Time, de Sebastian Barry (Faber & Faber); Study for Obedience, de Sarah Bernstein (Granta Books); If I Survive You, de Jonathan Escoffery (4th Estate); How to Build a Boat, de Elaine Feeney (Harvill Secker); ThisOtherEden, de Paul Harding (Hutchinson Heinemann); Pearl, de Siân Hughes (The Indigo Press); All the Little Bird-Hearts, de Viktoria Lloyd-Barlow (Tinder Press); Prophet Song, de Paul Lynch (Oneworld); In Ascension, de Martin MacInnes (Atlantic); Western Lane, de Chetna Maroo (Picador); The Bee Sting, de Paul Murray (Hamish Hamilton); The House of Doors, de Tan Twan Eng (Canongate Books).

No ano passado, o Booker Prize foi atribuído a The Seven Moons of Maali Almeida, de Shehan Karunatilaka, o primeiro autor do Sri Lanka a vencer o prémio.

O segundo romance do escritor srilanquês de 47 anos fala sobre um fotojornalista de guerra que, após a morte, dá por si numa espécie de gabinete de emissão de visas celestiais, onde lhe são dadas “sete luas” para resolver o mistério da sua morte súbita e revelar um rolo de fotografias que promete “abanar” o Sri Lanka, devastado pelos horrores da guerra civil.