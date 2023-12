Rui Costa já tinha deixado em termos internos alguns sinais de impaciência e incredulidade perante alguns episódios em torno de Roger Schmidt, não só na contestação que foi sofrendo nos encontros em que a equipa do Benfica não conseguiu ganhar mas também em episódios como a questão de falar inglês nas conferências de imprensa. No dia a seguir ao dérbi, voltou a “confirmar” a total confiança no técnico alemão qualquer que tivesse sido o resultado frente ao Sporting. Mais tarde, defendeu de novo a aposta no germânico (duas vezes até). Nesta fase, o presidente dos encarnados foi tentando não comentar mais esses momentos, esperando que os mesmos acabassem por ser diluídos no tempo com a melhoria dos resultados. Acabou por não acontecer. E depois de tudo o que se passou após o empate frente ao Farense na Luz, decidiu falar não só sobre esses episódios mas também daquilo que considera ser “uma campanha contra Roger Schmidt”.

“Não posso deixar de lamentar tudo o que aconteceu. Em 120 anos de história nunca se viu uma situação como a de ontem, não é este o respeito que o nosso treinador merece”, começou por referir numa intervenção no Benfica Campus, no Seixal, respondendo a questões dos vários jornalistas presentes antes de assistir ao encontro da equipa B frente ao Nacional a contar para a 13.ª jornada da Segunda Liga. “Chegou a época passada e ganhou tanto em dois meses como o Benfica tinha ganho nos últimos quatro anos. Considero uma ação despropositada. Compreendo os adeptos pelo facto de a época não estar a correr como queremos, principalmente na Liga dos Campeões, percebo que estávamos a perder em casa, mas aquela a reação foi descabida. O treinador merece todo o nosso respeito, consideração e credibilidade”, destacou.

“Tem havido uma campanha muito grande contra Schmidt. O porquê, é difícil perceber, inclusive esta história de falar português. Nunca vi uma campanha destas, não me lembro. A pergunta que se faz é: assumindo que a campanha europeia está a ter muito peso na cabeça dos adeptos, pergunto: o que é que já perdemos internamente? Temos a Supertaça ganha, no Campeonato o máximo que pode acontecer é ficar a quatro do primeiro [caso o Sporting ganhe este sábado na deslocação em Guimarães]. Quem perdeu um Campeonato à 13.ª jornada a quatro pontos de distância? O que faz com que num clube campeão e com uma Supertaça se pense que tem de mudar logo tudo? Em relação ao jogo de ontem [sábado], já fiquei mais desiludido com prestações, até no ano do título, do que ontem. Compreendo a preocupação dos adeptos, que é o 9.º ponto perdido mas custa-me aceitar a reação contra o treinador. Não aceito”, salientou Rui Costa.

“O treinador sentiu-se desagradado com o que aconteceu. O que se passou [frente ao Farense] é uma novidade para todos, obviamente que não se sentiu feliz. Falo com Roger Schmidt quase todos os dias, é evidente que estava desiludido. Ele também admitiu que está feliz no Benfica, que gosta do clube, que gosta de trabalhar aqui. É evidente que, depois daquele resultado e dos incidentes que aconteceram, possamos ver como normal que tenha uma reação, é um ser humano e não ficou agradado. Mas respeitou o facto de estar onde está e é com ele que vamos continuar a trabalhar e vamos conquistar mais títulos”, deixou de novo como garantia o presidente dos encarnados, recordando as experiências falhadas com trocas a meio da época.

“Quebrar projetos a meio da temporada nunca resultou. Temos muita ambição para este ano, em nada se pode pensar que há razão para se quebrar projetos a meio do ano. Essa instabilidade nunca ajudou ninguém e os resultados dos últimos anos mostram isso mesmo. Para aqueles que têm dito que eu não me tenho manifestado, volto a referir que estou quase todos os dias com Roger Schmidt e que ele sabe a confiança que tenho nele. Não preciso de estar a reafirmar isso todos os dias. Mesmo para os que dizem que devia ter falado mais cedo, quero lembrar que nos últimos 20 dias falei quatro vezes sobre o Benfica e sobre esta situação. Nós não precisamos de estar a apregoar todos os dias o que sentimos. Este é o treinador deste projeto e temos que estar unidos”, vincou, numa alusão às críticas que foi alvo também este sábado.

