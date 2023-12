Para o Real Madrid, só existe uma forma boa de entrar na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões: com o apuramento para os oitavos de final completamente garantido e, além disso, com o primeiro lugar do grupo absolutamente assegurado. Carlo Ancelotti não fez por menos e, naquela que poderá ser a última temporada ao comando dos merengues, carimbou a única forma boa de entrar na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os espanhóis visitavam um Union Berlin que precisava de ganhar e esperar por um desaire do Sp. Braga em Nápoles para sonhar com a Liga Europa e tinham como grande objetivo conquistar a sexta vitória em seis jogos — ou seja, partir para os oitavos de final com um registo perfeito e 18 pontos alcançados em 18 possíveis. E Jude Bellingham, de forma natural, tem sido o grande protagonista da campanha europeia (e interna) do Real Madrid.

O médio inglês leva 16 golos em 18 jogos pelos merengues em todas as competições, já arrecadou o Prémio Kopa e o Golden Boy desde o início da temporada e afigura-se cada vez mais como um dos grandes protagonistas da próxima geração do futebol mundial. E até Carlo Ancelotti, à sua maneira, parece rendido — aceitando compará-lo a Kaká, que treinou no AC Milan durante o ponto alto da carreira do brasileiro.

“O Kaká entrava muito na área com a bola. Não tinha tanta qualidade para chegar lá sem bola, como o Bellingham tem. Jogamos sem um ‘9’ fixo e na área há mais espaço para rematar. Com Kaká era um sistema diferente, mas no geral ele era muito bom com a bola. A movimentação de Bellingham sem a bola é muito eficaz”, disse o treinador italiano na antevisão da partida desta terça-feira, onde o Real Madrid surgia depois de um empate contra o Betis.

Em Berlim e sem abdicar do médio inglês no onze inicial, Ancelotti poupava Kroos, Rüdiger e Mendy e lançava Fran García, Nacho, Ceballos e também Joselu. Do outro lado e sem o castigado Bonucci, Nenad Bjelica tinha o português Diogo Leite na defesa, deixava Brenden Aaronson no banco e apresentava Kevin Behrens e Kevin Volland na dupla de ataque.

Os alemães mostraram desde logo que iriam lutar pelo resultado, com Behrens a forçar Kepa à primeira defesa da noite nos instantes iniciais (2′), e o Real Madrid nunca pareceu verdadeiramente confortável ao longo da primeira parte — apesar de dominar com posse de bola. Joselu assustou com um cabeceamento que tocou na barra (16′) e um remate ao lado (43′), mas a melhor oportunidade dos merengues chegou com uma grande penalidade cometida por Diogo Leite.

Na conversão, porém, Modric não conseguiu abrir o marcador e permitiu a defesa de Frederik Rønnow (45′). Pouco depois, surgiu a resposta: num lance de futebol direto em que Alaba fica muito mal na fotografia com uma péssima abordagem, Volland apareceu na cara de Kepa (45+1′) e levou o Union Berlin a vencer o Real Madrid para o intervalo. Ou seja, atirava virtualmente o Sp. Braga, que estava a perder em Nápoles, para fora das competições europeias.

Carlo Ancelotti mexeu logo ao intervalo, trocando Fede Valverde por Kroos, mas a primeira oportunidade da segunda parte até pertenceu ao Union Berlin e a Gosens, que cabeceou por cima (47′). Lucas Vázquez respondeu com um pontapé acrobático que Rønnow afastou (50′), Rodrygo também viu o guarda-redes negar-lhe o golo na sequência de um cabeceamento (55′) e o golo do empate acabou por surgir à passagem da hora de jogo e por intermédio de Joselu, que atirou de cabeça na sequência de um cruzamento vindo da direita (61′).

Ancelotti trocou Alaba por Rüdiger, confirmando a noite difícil do central austríaco, e o golo da vitória dos merengues surgiu já dentro dos últimos 20 minutos: Fran García cruzou na esquerda e Joselu, novamente de cabeça, bateu Rønnow para carimbar a reviravolta no marcador (72′). O jogo ainda não tinha acabado e Alex Král, aproveitando alguma fragilidade defensiva do adversário, recuperou o empate para os alemães já perto do fim e com um remate rasteiro de fora de área (85′).

O xeque-mate, porém, foi espanhol. Já à beira dos descontos, Bellingham segurou a bola na esquerda e esperou, esperou, esperou — até ver Ceballos, servindo o médio para um remate rasteiro que garantiu a vitória do Real Madrid em Berlim (89′). Os merengues seguem para os oitavos de final da Liga dos Campeões com seis vitórias em seis possíveis pela terceira vez na história, igualando um registo que até aqui só tinha sido alcançado pelo Bayern Munique.