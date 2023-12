Quando se recupera num exercício rápido de memória a caminhada do Sporting na última Liga Europa, é fácil chegar à conclusão de que o sorteio nunca foi propriamente muito simpático com os leões. Nos oitavos, entre todos os adversários possíveis, o Arsenal era o nome mais complicado – e foi mesmo o Arsenal, que na altura liderava a Premier League de forma inquestionável, o adversário para uma vitória épica nas grandes penalidades em Londres após um golo do meio-campo de Pedro Gonçalves no tempo regulamentar. Depois, nos quartos, entre todos os adversários possíveis, a Juventus era um dos nomes mais complicados – e foi mesmo a Juventus, que apostava tudo na Europa entre uma época muito abaixo do esperado na Serie A, o adversário para uma eliminação dramática com um empate em Alvalade após a derrota pela margem mínima em Turim. No entanto, e numa fase prévia, a “sorte” do playoff foi diferente. E é essa tal “sorte”, agora num outro papel, que os leões esperam para o sorteio da fase de acesso aos oitavos da Liga Europa.

Se em 2022/23 o Sporting vinha na posição de terceiro classificado na fase de grupos da Liga dos Campeões (partindo para a última jornada em lugar de apuramento e com boas perspetivas de poder até sonhar com a primeira posição), esta temporada entra no sorteio como um dos segundos classificados da fase de grupos da Liga Europa, terminando atrás da Atalanta depois de uma partida em Bérgamo em que deveu a si um outro resultado que não o empate no segundo tempo. Assim, o conjunto orientado por Rúben Amorim sabia de forma antecipada que jogaria a segunda mão em Alvalade mas que tinha menos por onde “escolher” do que no ano passado, quando cruzou com os dinamarqueses do Midtjylland no playoff (empate a um em casa com golo de Coates nos descontos, goleada por 4-0 e apuramento em Herning na segunda mão).

Agora, tendo em conta que as presenças de Benfica e Sp. Braga reduzem as possibilidades no sorteio para apenas seis, existe sobretudo uma equipa a “evitar” pelos leões: o AC Milan, conjunto italiano que deu a volta ao jogo em Newcastle e assegurou ainda a terceira posição no grupo da Champions à frente dos ingleses. No polo oposto, o Young Boys, da Suíça, pode ser o “brinde” entre outras hipóteses como os franceses do Lens, os turcos do Galatasaray, os neerlandeses do Feyenoord e os ucranianos do Shakhtar.

Equipas apuradas para o playoff via Liga dos Campeões

Galatasaray (Turquia, 5 pontos atrás de Bayern e Copenhaga mas à frente do Manchester United)

Lens (França, 8 pontos atrás de Arsenal e PSV mas à frente do Sevilha)

Sp. Braga (Portugal, 4 pontos atrás de Real e Nápoles mas à frente do Union Berlim)

Benfica (Portugal, 4 pontos atrás de Real Sociedad e Inter mas à frente do Salzburgo)

Feyenoord (Países Baixos, 6 pontos atrás de Atl. Madrid e Lazio mas à frente do Celtic)

AC Milan (Itália, 8 pontos atrás de B. Dortmund e PSG mas à frente do Newcastle)

Young Boys (Suíça, 4 pontos atrás de Manchester City e RB Leipzig mas à frente do Estrela Vermelha)

Shakhtar (Ucrânia, 9 pontos atrás de Barcelona e FC Porto mas à frente do Antuérpia)

Equipas apuradas para o playoff via Liga Europa