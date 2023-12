Sála

Rua dos Bacalhoeiros 103, 1100-068 Lisboa. Dia 16 de dezembro. Jantar 200 euros.

Para degustar a casta Pinot Noir: são oito os vinhos que no sábado, dia 16, vão guiar o primeiro jantar da Sommelier Series do Sála. Exclusivamente dedicada à casta Pinot Noir, esta primeira série foi selecionada pela dupla Raquel Vieira e Francisco Cunha a pedido especial do chef João Sá, que, de forma equilibrada, criou uma carta quem vem complementar a experiência. Com os vinhos a reinar nesta mesa, o jantar apresenta-se discreto e exclusivo, com lugar apenas para oito pessoas.

The Monarch

Rua da Boavista 10, 1200-067 Lisboa. Todos os dias das 19h às 1h30. Domingo e segunda-feira até à 1h.

Para brindar com a monarquia: não fossem os quadros de D. Carlos I e de D. Maria II pendurados na parede revelar o conceito deste espaço, o nome diz tudo. The Monarch abriu portas na rua da Boavista, em Lisboa, para se apresentar como um bar que quer trazer o clássico para a atualidade. Inspirado na monarquia, no espaço não faltam, lá está, os quadros dos reis, os bancos aveludados e o balcão de madeira escura. Na carta, criada por José Maria Robertson e por Daniel Zamith, há cocktails de assinatura para brindar em qualquer ocasião. Os nomes podem parecer familiares, como o Holly Wood ou o Romeu & Juliet, mas é pelas técnicas modernas e pelos sabores, que viajam desde o sudoeste asiático até às Caraíbas, que se diferenciam.

Concerto Luiz Caracol

Casa de Artes de Águeda. Dia 15 de dezembro às 21h30. Bilhetes entre 8 e 10€.

Para embarcar numa viagem sonora: depois de Sintra, onde encantou os fãs com uma homenagem a Sara Tavares, o cantor Luiz Caracol sobe agora ao palco do auditório da Casa de Artes de Águeda para apresentar o seu novo álbum “Ao vivo no Namouche”. Composto por 15 temas, o álbum convida a uma viagem sonora às vivência e influências de Luiz Caracol. O concerto tem a duração de cerca de uma hora e começa às 21h30.

Bougain Restaurant & Bar

Av. Valbom 13, 2750-508 Cascais. Todos os dias das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 23h00.

Para aquecer com a nova estação: inverno é sinonimo de comida e ambientes que aconchegam e, para acompanhar as vontades dos clientes, o Bougain, em Cascais, prepara-se para entrar na estação com um menu de inverno que equilibra a cozinha clássica com a cozinha reconfortante. Para aquecer o coração logo à entrada há sopa de cebola gratinada, tanti de lugumes e burrata e bisque de carabineiro. Nos principais as novidades saltam do mar, com o lombo de garoupa com puré de couve-flor, e da terra, com o beef wellington. E porque a zona de conforto também aconchega, da carta do Bougain não fogem os camarões al ajilo, o arroz de carabineiros e o entrecôte. Nas sobremesas, o tempo mais frio — e natalício — faz-se acompanhar pelos profiteroles com gelado de baunilha e chocolate quente e pela Torija, uma rabanada espanhola.

Mercado na Ervilha

Mercado da Foz do Douro, rua de Diu 4150, 4150-276 Porto. Dias 15 e 16 das 10h30 às 19h00. Entrada livre.

Para aproveitar a tempo do Natal: as compras de última hora já começaram e para facilitar a escolha o Mercado na Ervilha reuniu 10 marcas exclusivas e 100% portuguesas no espaço dos antigos lavadouros da Ervilha, na Foz do Douro. Nos dias 15 e 16 de dezembro nomes como Coisa Mais Linda, Pé de Galo, Ringana, Brooking, Cêlavie e Blomster by Pi vão surgir pelo mercado com sugestões de presentes que prometem animar a quadra. Com o espírito natalício sempre em mente, no sábado há ainda a atuação de um coro de gospel.

Austa

Rua Cristóvão Pires Norte, 8135-117 Almancil. De terça-feira a sábado das 09h30 às 22h00.

Para provar uma waffle de beterraba: a época da caça já abriu no Austa, em Almancil, com dois pratos que vêm respeitar a sazonalidade e os produtos algarvios. Para o almoço há croquete de javali que se faz acompanhar por maionese de limão e alho negro mas se quiser ficar para jantar há um prato que se divide em dois momentos: à mesa chega primeiro o peito de perdiz vermelha maturado por 12 dias, servido com pera queimada e beterraba e jus dos ossos, seguido depois pela waffle de beterraba fermentada com estufado da perna de perdiz e picles de cebola. As beterrabas são da horta desta casa algarvia.

Um Dia No Mercado

Península Boutique Center, Porto. Dia 16 de dezembro das 10h30 às 19h00

Para encher o sapatinho: os mercados para compras de última hora continuam pelo Porto com o último Um Dia No Mercado do ano a encher o Península Boutique Center com 27 marcas portuguesas no dia 16 de dezembro. Desde senhora a criança, passando pela cerâmica e pela joalharia, há sugestões de presentes para todos os gostos. E porque as compras de Natal trazem sempre alvoroço, o Um Dia No Mercado tem um espaço dedicado aos mais pequenos com desenhos, jogos e animações.

La Villa

Av. do Mar 145, 2820-567 Aroeira. De quinta a segunda-feira das 12h30 às 14h30 e das 19h00 às 22h00.

Para pôr a carne toda no assador: próximo de Lisboa mas longe o suficiente do caos da capital, foi na outra margem do rio Tejo que nasceu La Villa. Com o mote “great food home mood”, o restaurante da Aroeira surgiu como solução para quem procura boa comida num espaço onde o cuidado e a informalidade coexistem em sintonia e o aconchego é chave. No jardim, os dias de sol de inverno pedem convívio e, por isso, o La Villa está agora aberto aos fins de semana para almoços. É cá fora, na brasa e à vista de todos, que alguns dos pratos da carta vão ser trabalhados, com foco nas carnes da vazia, lombo, picanha, chuleton, presa, frango e alguns mariscos. No menu há também novos pratos de conforto que prometem aquecer os dias frios. Do bacalhau meia cura caramelizado com miso e legumes verdes com huacatay à presa de porco preto com arroz paella, há também creme de castanhas com foie gras e o cheesecake upside uown, para adoçar o final do almoço.

Florista Marmoris

Prime Matter Gallery, rua da Madalena 87, 1100-404 Lisboa. Até dia 2 de março.

Para descobrir o encanto do mármore: Florista Marmoris é a terceira exposição da Prime Matter Gallery e vem transformar este espaço artístico num universo de criação e comercialização de composições florais onde o mármore é o personagem principal. Em exposição até março do próximo ano, Florista Marmoris tem a curadoria de Koen Claerhout e do Babled Studio e tem como objetivo apresentar aos amantes da arte e do designo o eterno encanto do mármore: aqui tudo é talhado nesta pedra.

Festive Afternoon Tea & Chocolate

Sofitel Lisbon Liberdade, Av. da Liberdade 127, 1269-038 Lisboa. Das 15h00 às 18h00. 15€ por pessoa.

Para fazer uma pausa da época festiva: com o Natal a deixar as ruas de Lisboa num alvoroço, o Sofitel Lisbon Liberdade pensou na necessidade de um momento mais calmo para fazer uma pausa da movimentação. Assim, o Festive Afternoon Tea & Chocolate convida todos a desfrutar da tradição do chá com influência francesa. Com o valor de 15€ por pessoa, há também disponível uma seleção de chocolates, nas opções quentes ou frappé, para quem gosta de algo mais doce. A acompanhar, é só escolher as criações expostas na vitrine de pastelaria do Matiz Lisboa.

Cockburn’s Santa

Mercado do Bolhão, rua Formosa 322, 4000-248 Porto. De 14 a 16 de dezembro. Entrada livre.

Para beber vinho do Porto no Natal: o Mercado do Bolhão, no Porto, vai ser o local favorito dos maiores de 18 anos nos dias 14, 15 e 16 de dezembro. Como forma de celebrar o espírito natalício com a “gente crescida” — e esquecer as angústias do dia a dia—, a Cockburn’s convida todos os adultos a virem provar um copo de vinho do Porto, gratuito, e a revelarem ao Pai Natal mais cool a sua lista de desejos. No final, há sempre espaço para uma selfie e, claro, para um brinde com e ao Pai Natal.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.