Há praticamente um ano, nos últimos dias de 2022, Cristiano Ronaldo confirmou os cenários mais improváveis e assinou pelo Al Nassr depois de ter rescindido com o Manchester United por mútuo acordo. Um ano depois, poucos poderiam antecipar que o jogador português iria chegar aos últimos dois jogos de 2023 com a possibilidade de conquistar a quinta Bota de Ouro da carreira.

Ronaldo chegava esta terça-feira ao penúltimo jogo do ano, contra o Al Ittihad e num reencontro com Benzema, com 51 golos — menos um do que Harry Kane e Mbappé, sendo que nem o Bayern Munique nem o PSG voltam a jogar até 2024. Dentro da corrida, porém, estava ainda Erling Haaland, que soma 50 golos ao longo do ano e que também ainda vai disputar duas partidas com o Manchester City até ao final da semana. Em resumo, Ronaldo entrava em campo com o Al Ittihad com o objetivo de superar desde já o inglês e o francês e estabelecer alguma margem de manobra em relação ao norueguês.

Para isso, provavelmente, o Al Nassr tinha de vencer o Al Ittihad na deslocação a Jeddah. A equipa de Luís Castro entrava em campo vinda de três triunfos consecutivos, enquanto que o conjunto liderado por Karim Benzema levava duas derrotas seguidas e está já a 22 pontos da liderança do Al Hilal de Jorge Jesus. E golos à parte, Ronaldo só precisava de entrar em campo esta terça-feira para atingir um registo histórico: participava no jogo 1.000 por clubes, acrescentando-se outros 250 pela Seleção Nacional, mantendo-se como 4.º jogador de sempre com mais partidas atrás de Peter Shilton, Fábio e Rogério Ceni.

Assim, Luís Castro lançava Ronaldo e Otávio no onze inicial, com Laporta, Alex Telles, Talisca e Mané a serem todos titulares. Do outro lado, Marcelo Gallardo apostava em Fabinho, Kanté, Benzema e também Romarinho. O Al Nassr teve as primeiras aproximações à baliza contrária, mantendo-se quase sempre algo instalado no meio-campo oposto, mas acabou por ser o Al Ittihad a abrir o marcador: Benzema desequilibrou na esquerda e descobriu Hamdallah na área, com o médio a passar por dois adversários antes de rematar certeiro (14′).

A vantagem da equipa de Gallardo, porém, não durou muito. Cerca de cinco minutos depois, Benzema fez falta na grande área do Al Ittihad e Cristiano Ronaldo converteu a grande penalidade para empatar e chegar aos 52 golos em 2023, igualando o registo de Kane e Mbappé. O avançado português ficou muito perto de bisar pouco depois, com um remate cruzado que acertou em cheio na barra (22′), e acabou por ser Talisca a carimbar a reviravolta ainda antes do intervalo na sequência de um grande lance individual (38′).

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Al Ittihad só precisou de cinco minutos para recuperar o empate, com Hamdallah a bisar de cabeça na área na sequência de um cruzamento na direita (51′). Ronaldo voltou a ficar perto de marcar de livre direto, com o remate a sair pouco por cima da trave (61′), e o momento decisivo do jogo surgiu logo a seguir: o árbitro da partida assinalou penálti de Fabinho sobre Otávio após analisar as imagens do VAR, expulsou o brasileiro por acumulação de amarelos e Ronaldo, na conversão de outra grande penalidade, bisou e chegou aos 53 golos em 2023.

Marcelo Gallardo reagiu com uma dupla substituição, lançando Al-Farhan e Alobud, mas acabou por ser o Al Nassr a levar o resultado até à goleada com dois golos de Mané (75′ e 82′). No fim, o Al Nassr venceu o Al Ittihad, está agora a sete pontos da liderança do Al Hilal e viu Cristiano Ronaldo ficar isolado na corrida à Bota de Ouro após superar Kane e Mbappé — o que significa que, atualmente, só mesmo Erling Haaland pode igualar ou destronar o português se fizer três ou mais golos nos dois jogos que ainda poderá disputar pelo Manchester City até ao final do ano.