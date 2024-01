Luís Bernardo, consultor de comunicação, assume que vai processar a deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, que insistiu na ligação do ex-assessor de José Sócrates à Global Media Group. Em carta enviada à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto — onde Marco Galinha, ex-presidente do grupo de media, está a ser ouvido e ao qual Joana Mortágua questionou sobre a ligação de Luís Bernardo ao grupo, questionando também a ligação de Marco Galinha a José Sócrates — Luís Bernardo considera graves as declarações da deputada bloquista que, “partindo das funções que exercia enquanto assessor do ex-primeiro-ministro, José Sócrates, qualifica e extrapola suspeitas em termos que considero totalmente inaceitáveis”.

