As autoridades da Indonésia elevaram, esta quarta-feira, para o nível 4, o máximo, o estado de alerta devido à possível erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki, na parte oriental da ilha das Flores, no leste do arquipélago.

O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos (PVMBG, na sigla em indonésio) indicou em comunicado que, após avaliação da atividade do vulcão desde o início do ano, existe o perigo de uma grande erupção.

“Foram observadas chamas e expulsão de material incandescente no pico e fluxos de lava nas fraturas”, nota a agência, sublinhando que a atividade continua “elevada” e está “a aumentar”.

Por este motivo, as autoridades estabeleceram um raio de segurança de cinco quilómetros ao redor da cratera e qualquer atividade turística foi proibida.

Num comunicado de imprensa, o diretor do PVMBG, Hendra Gunawan, apelou aos residentes para usarem máscaras para se protegerem “dos perigos para o sistema respiratório” e para estarem atentos a possíveis inundações à medida que fluxos de lava atinjam os rios.

“As comunidades são instadas a retirar-se imediatamente para locais seguros para evitar as cinzas quentes” do vulcão, disse, esta quarta-feira, o dirigente local Benediktus Bolibapa Herin à agência France-Presse (AFP).

As autoridades locais abriram dois abrigos temporários, que acomodam atualmente cerca de cinco mil pessoas, acrescentou Herin.

Desde o início do ano, pelo menos 1.500 habitantes foram retirados de cidades próximas do vulcão devido ao risco de uma erupção como a registada a 1 de janeiro, que gerou uma coluna de cinzas que atingiu mais de 2.500 metros de altitude.

A Indonésia abriga mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 permanecem ativos e 65 são classificados como perigosos.

Em dezembro passado, a erupção do vulcão Merapi, na ilha de Sumatra, causou a morte de 23 pessoas.

A Indonésia tem quase 130 vulcões ativos e fica dentro do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de sete mil sismos por ano, a maioria deles de pequena magnitude.