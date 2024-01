O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou esta segunda-feira até às 8h16 locais (9h16 em Lisboa) 10 ocorrências em São Miguel, todas no concelho de Ponta Delgada, devido à passagem da depressão Irene.

Em nota de imprensa, a Proteção Civil açoriana adianta que as ocorrências registadas desde a madrugada “estão relacionadas, sobretudo, com inundações em habitações, havendo igualmente o registo de uma obstrução de via e de uma inundação de via”.

“A maioria das situações que foram reportadas encontra-se resolvida”, informa a mesma fonte.

Nos locais, para apoio e resolução das ocorrências, estão os Bombeiros de Ponta Delgada, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aconselha a população a continuar a acompanhar as previsões emitidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar as medidas de autoproteção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As ilhas dos grupos Oriental (São Miguel e Santa Maria) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) dos Açores estão esta segunda-feira sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até às 20h00 locais, devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Onze distritos do continente estão esta segunda-feira também sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, devido aos efeitos da depressão Irene.

A depressão vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia de quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Face ao agravamento das condições meteorológicas adversas, a Proteção Civil alertou para a previsão de “inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro”, bem como a ocorrência de cheias, “potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.