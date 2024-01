O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, pediu esta terça-feira aos funcionários do setor da saúde para serem missionários e tratarem bem as pessoas que procuram os serviços por estarem doentes.

“Enquanto membros do Ministério da Saúde não olhem para vocês, mas para o povo”, afirmou Xanana Gusmão, no final da cerimónia de lançamento de um projeto de combate e prevenção ao dengue pela organização não-governamental chinesa Fundação GX.

Dirigindo-se inesperadamente ao microfone, enquanto decorria uma sessão fotográfica, Xanana Gusmão disse aos funcionários do setor para perceberem que “não têm um trabalho, mas uma missão”.

“Não pensem nunca que têm um trabalho, vocês têm uma missão que é ajudar as pessoas”, salientou o chefe do governo timorense.

Salientando que já viu muitas vezes funcionários a tratarem pessoas doentes com algum desprezo e a passarem apenas medicamentos, Xanana Gusmão lembrou a muitos médicos presentes que a saúde do povo timorense está nas suas “mãos”.

“Qual é o vosso problema? Muitas vezes se tratarmos as pessoas bem curamos mais do que os medicamentos. Sejam missionários, olhem para as pessoas, tratem bem delas”, pediu o primeiro-ministro timorense.

Em relação ao projeto lançado esta terça-feira pela Fundação GX, o líder timorense disse que dos vários desafios que Timor-Leste enfrenta, o “mosquito pode ser um dos mais pequenos, mas é também um dos mais mortais”.

“A dengue continuar a circular nas comunidades e as crianças são particularmente mais vulneráveis. Este programa holístico salvará vidas”, sublinhou.