O Bankinter em Portugal aumentou os lucros anuais (antes de impostos) para 166 milhões de euros, mais do que o dobro em comparação com o ano anterior. Estes resultados, apoiados no aumento da margem de juros, contribuíram para que o grupo bancário espanhol tenha fechado o ano de 2023 com lucros de 885 milhões de euros, mais 51% do que em 2022.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, o banco que entrou em Portugal com a compra das operações de banca de retalho do Barclays, diz que em 2023 “consolidou um ano de forte crescimento em todas as rubricas da conta de resultados, com uma margem bruta, que agrega todas as receitas, a alcançar os 2.661 milhões de euros, mais 28%, graças à evolução favorável das taxas de juro e a uma maior dinâmica comercial“.

A unidade em Portugal já contribui com 10% para a margem bruta de todo o grupo, assinalou o Bankinter em comunicado de imprensa.

O banco destaca, também, que “continuou a trajetória de melhoria” do rácio de eficiência que é calculado entre os custos operacionais e os lucros. Esse rácio, que estava perto de 50% no ano passado, melhorou para 33,4%.