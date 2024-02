Esta quinta-feira olhamos para os detidos na Operação Pretoriano. Fernando Madureira é provavelmente o adepto mais conhecido do país. O líder dos Super Dragões há muito que deu nas vistas, não só pelos muitos anos que leva a seguir a equipa de estádio em estádio mas também por episódios como as prestações violentas da equipa do Canelas, formada por membros da sua claque, ou pela forma como obteve um mestrado em ciências do desporto. A sua detenção ontem abalou o mundo do FC Porto numa altura em que pela primeira vez parece haver uma contestação forte a Pinto da Costa, mas para além disso chamou a atenção para a cultura das claques dos clubes, permanente foco de tensões, de violência e de extremismos. Entre as várias perguntas que surgem sobre este tema, há uma que se destaca: Porque é que se fala em guarda pretoriana de um clube?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.