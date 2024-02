O departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou esta quinta-feira um relatório que indica que Joe Biden “reteve e divulgou deliberadamente” documentos confidenciais depois de ter sido vice-presidente de Barack Obama. Ainda assim, o atual Presidente não vai enfrentar qualquer acusação judicial.

O relatório foi elaborado pelo procurador Robert Hur, que esteve por detrás de toda a investigação. Hur afirmou, segundo o The Financial Times, que Biden, enquanto cidadão privado, guardou e revelou material confidencial após a vice-presidência, tendo inclusivamente divulgado dados sobre a política militar e externa no Afeganistão. O relatório concluiu ainda que o Presidente norte-americano tinha cadernos com anotações sobre questões de segurança nacional e “fontes e métodos de inteligência sensíveis”.

Segundo o procurador, as acusações judiciais não são “justificadas nesta matéria”, já que as provas não imputam a culpa a Biden, algo que aconteceria “mesmo que a política do departamento de Justiça não excluísse as acusações criminais contra um Presidente em exercício”.

Merrick Garland, procurador-geral norte-americano, afirmou aos líderes do Congresso do país que a revisão da Casa Branca ainda não foi concluída, escreve a ABC News. Garland disse ainda que Hur deu ao gabinete do advogado da Casa Branca e de Biden a oportunidade de reagir ao relatório.

A mesma fonte escreve que testemunhas do processo têm pedido a Hur para rever algumas partes do relatórios antes da sua divulgação pública, algo que o procurador tem rejeitado.