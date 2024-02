▲Milhares de radicais estavam desde o final de 2022 acampados em frente ao quartel-general do Exército, exigindo uma "intervenção militar" para impedir que Lula tomasse posse. Oito dias depois da tomada de posse, partiram para Brasília para invadir as sedes da Presidência, do Parlamento e do Supremo Tribunal Federal

André Borges/EPA