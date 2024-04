Apesar do sucesso que foi tendo no comando do Sp. Braga desde 2022, altura em que entrou para o lugar de Carlos Carvalhal, Artur Jorge teve alguns pontos altos como a conquista da Taça da Liga, a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões ou a presença na última final da Taça de Portugal mas também teve momentos mais complicados, nomeadamente as derrotas pesadas sofridas em Alvalade por 5-0. António Salvador, sem querer fazer mexidas no comando da equipa, foi sempre acompanhando a evolução de outros treinadores para a sua sucessão, qualquer que fosse a data. Mais uma vez, o líder dos minhotos colocou como prioridade a escolha de um técnico que “pegasse” como aconteceu em tantos outros casos. E voltou a fazê-lo.

Entre o leque de nomes que foi identificando, havia um que se destacava e que estava também a ser seguido por outros clubes. A partir do momento em que houve a primeira abordagem do Botafogo por Artur Jorge, e sobretudo quando percebeu que a questão dos dois milhões de euros pela libertação do treinador poderia não ser um problema, Salvador avançou. Numa primeira fase, a tentativa de acordo com o Arouca por Daniel Sousa não chegou a bom porto mas as negociações prosseguiram e o futuro técnico já está fechado.

“Perante os importantes objetivos que a época ainda nos reserva, confesso que não esperava que o treinador colocasse em causa o comando e exemplo que sempre exerceu perante o grupo. Num contexto desta natureza, mais importante do que as compensações financeiras, são a estabilidade e competitividade da equipa e foi a pensar na equipa que tomámos as decisões. Nos últimos dias refletimos sobre o perfil desejado para o projeto do Sp. Braga e identificámos o treinador que o pode personificar. Tentámos ao máximo que pudesse assumir desde já o comando do grupo, o que não foi possível. Ainda assim, quero adiantar aos sócios que a partir de 2024/25 e por duas temporadas seguintes, o nosso treinador será o Daniel Sousa. Faço este anúncio público”, garantiu António Salvador em conferência de imprensa.

“Sem mais comentários, a informação sobre o contrato que assinámos ontem [segunda-feira] à noite, por respeito à verdade e à informação, que entendo ser devida aos sócios e adeptos do meu clube. Até final da temporada, o Sp. Braga será orientado pelo treinador Rui Duarte. Temos profissionais muito competentes dentro de portas e o passado assim o confirma. Rui Duarte vinha fazendo um percurso muito meritório nos Sub-23, e o nível na Youth League orgulhou o clube e o futebol português. Terá todo o nosso apoio nestas jornadas finais, assim como o suporte de um grupo sério e responsável, focado em alcançar a melhor posição de sempre num Campeonato”, acrescentou ainda o presidente dos minhotos.

Depois de ter trabalhado vários anos com André Villas-Boas na Académica, no FC Porto, no Chelsea, no Tottenham, no Zenit, no Shanghai SIPG e no Marselha, primeiro como analista e depois como treinador adjunto (daí a presença no anúncio da candidatura à presidência dos dragões, na Alfândega do Porto), Daniel Sousa assumiu o comando do Gil Vicente em 2022/23 depois da saída de Ivo Vieira, naquele que foi o seu primeiro trabalho como técnico principal, tendo saído no final da temporada. Esta época, o treinador foi o escolhido para substituir Daniel Ramos, conseguindo uma grande subida na classificação da Primeira Liga até ao atual sétimo lugar apenas a cinco pontos do sexto posicionado, o Moreirense.