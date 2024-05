Em atualização

Helicópteros a sobrevoar a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), explosões não letais para assustar e dispersar a multidão, barricadas destruídas e gás lacrimogéneo. A tensão subiu na UCLA na noite de quarta e madrugada de quinta-feira, um dia depois de confrontos violentos entre manifestantes pró-Palestina e um grupo de contra-manifestantes que atacaram as tendas com paus e varas.

Isso mesmo levou a multidão que a polícia tentou dispersar esta madrugada a gritar “Onde estiveram ontem à noite?”. Na Dickson Plaza, a praça da UCLA onde foi instalado um acampamento de centenas de manifestantes pró-Palestina, a polícia avisou ao início da noite de quarta-feira que se não dispersassem, os manifestantes seriam detidos.

Foi o que acabou por acontecer. Mais de seis horas depois do aviso, a polícia entrou no acampamento. Numa primeira fase, sem grandes confrontos nem resistência por parte da multidão. Mas depois de saírem e de cercarem o campus, voltaram a entrar — e desta vez de forma mais rápida.

Segundo a Associated Press, helicópteros da polícia sobrevoaram a UCLA e ouviram-se explosões de dispositivos que produzem uma luz brilhante e um forte ruído para assustar e dispersar a multidão. A polícia destruiu barricadas com contraplacados, paletes, vedações metálicas e contentores de lixo do acampamento e derrubou toldos e tendas. Os manifestantes seguraram guarda-chuvas como escudos e foram avisando os colegas para se prepararem com água caso a polícia lançasse gás lacrimogéneo, que segundo a imprensa norte-americana, já chegou a ser lançado sobre a multidão.

As imagens divulgadas pela imprensa internacional mostram jovens com algemas de plástico sentados ou ajoelhados junto às autoridades enquanto a polícia tentava dispersar a multidão. Não é certo se foram libertados depois ou levados para a esquadra. Segundo informação da polícia revelada na quarta-feira, já foram detidas 1.600 pessoas nos protestos pró-Palestina nas universidades norte-americanas.

Segundo o The New York Times, uma hora depois da operação policial, a barricada principal que protegia o acampamento foi desmantelada. No seu lugar está agora um cordão de manifestantes que gritam “Não ataquem estudantes”.

A UCLA anunciou que vai prolongar as aulas à distância esta quinta e sexta-feira. A universidade pede que os alunos e pessoal docente e não docente evitem a Dickson Plaza. Numa mensagem à comunidade escolar, avisou que “declarou o acampamento e todas as tendas e estruturas não autorizadas na Dickson Plaza como ilegais“. “A Universidade exige que todos abandonem imediatamente o acampamento e as áreas adjacentes, bem como todas as estruturas e tendas não autorizadas, até nova ordem”, referem.

Os manifestantes têm apelado a um cessar-fogo em Gaza e pedem às universidades que cortem ligações com empresas israelitas, incluindo as que fornecem material militar a Israel.