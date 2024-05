Antes ainda de o Benfica entrar em campo em Famalicão, o universo leonino foi apanhado de surpresa: Franco Israel, guarda-redes que tem sido titular na sequência da lesão prolongada de Adán, foi operado ao joelho e não irá voltar a jogar até ao fim da temporada. Ou seja, com ainda duas jornadas e uma final da Taça de Portugal, o Sporting só pode contar com Diogo Pinto, guarda-redes de 19 anos que nunca atuou pela equipa principal.

Horas depois da surpresa, o Benfica perdeu em Famalicão e o Sporting é campeão nacional pela 20.ª vez. Franco Israel não assistiu à partida dos encarnados em conjunto com a equipa, no Estádio José Alvalade e por ainda estar no hospital, mas não hesitou na hora de se juntar aos festejos. O autocarro esperou por ele, arrancando logo depois de o guarda-redes uruguaio subir de muletas, e o jogador acabou por confessar que deveria ter passado a noite ainda internado.

“Deram-me o lugar VIP do autocarro. O que mais posso pedir? Isto é tudo incrível. Nunca tinha vivido algo assim, estes festejos são incríveis. O meu pensamento no hospital era só vir para aqui. Disseram-me para passar lá a noite e disse que não, não há forma. Sendo campeões, tinha de vir para cá”, começou por dizer em declarações à Sporting TV.

“O trabalho dá frutos. Foi um ano complicado, mas com trabalho e com o crescimento de todos conseguimos o objetivo. O jogo do título? Acho que foi contra o Benfica em Alvalade. Todos os jogos são importantes, mas esse foi decisivo. É uma festa, no Marquês vai ser incrível”, acrescentou o guarda-redes uruguaio de 24 anos que chegou aos leões em 2022.