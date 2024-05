Vitória frente ao Portimonense por 3-0 no sábado, treino de recuperação para os habituais titulares e sessão normal para suplentes e não convocados este domingo de manhã, um capítulo que não é tão normal quanto isso com todo o plantel convidado para juntar-se em Alvalade com as respetivas famílias para acompanhar em conjunto o encontro com o Benfica que, em caso de não vitória dos encarnados, dará o título aos leões. Até aqui, o fim de semana está a ser dentro do que era esperado antes da 32.ª jornada. No entanto, e perante o atual contexto que a equipa atravessa, houve uma notícia menos feliz este domingo: Franco Israel foi operado ao joelho direito, falhando (no melhor dos cenários) as últimas duas jornadas do Campeonato.

“O atleta Franco Israel realizou hoje, domingo, uma intervenção cirúrgica para o tratamento de lesão meniscal do joelho direito. A cirurgia foi realizada com sucesso no Hospital CUF pela equipa médica de ortopedia do Sporting”, anunciaram os leões em comunicado, sem adiantarem a gravidade da lesão ou o tempo de paragem. Há apenas dois pontos conhecidos em relação a como estava o guarda-redes uruguaio: completou os 90 minutos na receção ao Portimonense mas atuou na mesma (sem grande trabalho pela frente, acrescente-se) com uma proteção na zona que foi este domingo alvo da supracitada operação.

Assim, existem dois cenários possíveis: tratando-se de uma situação de resolução mais simples, Israel vai sempre falhar os próximos dois encontros da Primeira Liga e poderá ficar em dúvida para a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, daqui a três semanas; caso seja um problema mais complicado, não só a época no Sporting acabou para o guarda-redes como também a possibilidade de integrar a convocatória do Uruguai para a Copa América estaria em risco, embora a prova nos EUA arranque apenas a 20 de julho.

Agora, para os próximos três encontros oficiais que encerram a temporada do Sporting, sobra também uma dúvida em relação a quem pode ocupar a baliza. Adán, que começou a época como titular indiscutível e assim se manteve apesar de alguns erros ao longo dos meses, lesionou-se e está ainda em recuperação, trabalhando já no relvado mas sem entrar ainda na convocatória dos leões. Já Diogo Pinto, guarda-redes da equipa B que tem ficado no banco, aguarda a oportunidade para poder fazer a estreia na formação principal.

Há ainda um outro dado a ter em conta no meio destas possibilidades. Antes de lesionar-se no início do mês de março, António Adán, de 36 anos, estava com 28 encontros oficiais realizados em 2023/24, faltando só dois para chegar aos 30 e renovar de forma automática por mais uma temporada. Antes do triunfo frente ao Portimonense, Rúben Amorim colocou a continuidade do guarda-redes espanhol para a próxima época como uma questão para resolver no final da temporada mas, caso venha a ser chamado em dois jogos diante de Estoril, Desp. Chaves e/ou FC Porto na Taça de Portugal, terá sempre mais um ano de ligação assegurado.