O Bayern Munique venceu este domingo na receção ao Wolfsburgo, por 2-0, na 33.ª e penúltima jornada da Liga alemã de futebol, repetindo apenas três jogadores do ‘onze’ que defrontou o Real Madrid, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões.

Os únicos que Thomas Tuchel decidiu não poupar em relação a esse jogo foram o guarda-redes Manuel Neuer, Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic.

Mesmo com essa ‘revolução’ na equipa inicial, o Bayern ‘despachou’ o Wolfsburgo no primeiro quarto de hora, com dois golos, o primeiro logo aos quatro minutos, pelo médio croata Lovro Zvonarek, e aos 13, por León Goretzka, após assistência do veterano Thomas Müller.

O internacional sub-21 português Tiago Tomás, ex-Sporting, foi lançado em jogo aos 79 minutos, a render o médio norte-americano Kevin Paredes, na equipa do Wolfsburgo.

Na outra partida de hoje da 33.ª jornada, o Hoffenheim foi a casa do lanterna-vermelha Darmstad aplicar uma goleada por 6-0, somando mais três pontos que lhe permitiram subir ao sexto lugar, que apura para a Liga Conferência Europa, com 46 pontos, ultrapassando o Friburgo, que tinha cedido no sábado um empate caseiro com o Heidenheim, a um golo.

O já campeão Bayer Leverkusen, que ainda hoje visita o Bochum, lidera com 84 pontos, seguido do Bayern, que recuperou o segundo lugar, com 72, do Estugarda, com 70, do Leipzig, com 64, e do Borussia Dortmund, com 60.

No encerramento da ronda, o Leverkusen, depois de chegar à final da Liga Europa, procura manter a invencibilidade na em todas as competições, sendo que, até ao momento no campeonato soma 26 vitórias e seis empates.