Morreu neste sábado o primeiro homem a ser transplantado com um rim de porco geneticamente modificado. A morte ocorreu menos de dois meses depois do transplante, porém os médicos garantem que a morte pode não estar relacionada com o transplante.

A morte de Richard Slayman, que tinha 62 anos, foi noticiada pelo jornal The Guardian. O mesmo jornal indicou que, de acordo com a equipa que realizou o transplante, a causa da morte pode não estar relacionada com o procedimento médico a que o homem foi submetido a 21 de março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a mesma equipa de cirurgiões, era esperado que o coração de porco durasse pelo menos dois anos, algo que não se verificou, visto que Richard Slayman morreu cerca de dois meses após o procedimento.

Este não foi o primeiro transplante de rim a que o homem recebeu, já que em 2018 Richard Slayman tinha recebido um rim (humano) que, pouco tempo depois, começou a mostrar sinais de falha.

Em comunicado, a família de Richard agradeceu à equipa do hospital de Massachussets, responsável pela cirurgia. “Os seus enormes esforços até ao xenotransplante deram à nossa família mais sete semanas com o Rick”, sublinharam.

Também a equipa do Hospital Geral de Massachussets lamentou a morte do homem de 62 anos, prestando condulências à família.

Richard Slayman não é o primeiro caso de xenotransplante – o transplante de órgãos ou tecidos de um animal para seres humanos. Antes de Slayman já tinham sido realizados transplantes de rins de porco, contudo com uma diferença: os recetores estavam em morte cerebral.

Além de rins, dois homens já receberam transplantes de coração de porcos, embora ambos tenham morrido alguns meses depois.