O presidente da TAP, Luís Rodrigues, vai ser chamado ao parlamento para prestar esclarecimentos sobre os prejuízos do primeiro trimestre, no seguimento da aprovação por unanimidade de requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Chega e do PSD.

Os deputados da comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação aprovaram, esta quarta-feira, por unanimidade o requerimento do grupo parlamentar do Chega para audições do presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da TAP, Luís Rodrigues, e do administrador financeiro, Gonçalo Pires, “sobre os prejuízos registados no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024”.

Foi também aprovado com o acordo de todos os grupos parlamentares o requerimento do PSD para “audição para acompanhamento da situação económica e financeira da TAP”.

A TAP comunicou prejuízos de 71,9 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um agravamento face ao resultado líquido negativo de 57,4 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Em 2023, a companhia aérea registou um lucro ‘recorde’ de 177,3 milhões de euros, com um prejuízo de 26,2 milhões no último trimestre daquele ano.