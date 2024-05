Os bombeiros de Mourão foram apedrejados quando se deslocavam para combater um incêndio rural junto ao bairro Luís de Camões, naquela vila do distrito de Évora, no sábado à tarde, disse neste domingo o comandante da corporação.

Fábio Quintas indicou à agência Lusa que a GNR foi chamada ao local, tendo sido detido um homem e outros dois identificados, todos residentes naquele bairro. O comandante dos bombeiros explicou que no bairro Luís de Camões “havia cabos elétricos que impediam a passagem dos veículos dos bombeiros” para o local do incêndio, pelo que “houve necessidade de esperar para se conseguirem levantar os cabos”.

Nessa altura, adiantou Fábio Quintas, os bombeiros foram “ameaçados, injuriados e apedrejados”, embora nenhum tenha ficado ferido.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, contactada pela Lusa, confirmou que na sequência desta ocorrência foi detido um homem, que posteriormente foi libertado e que vai ser presente na segunda-feira a tribunal, tendo ainda sido identificados outros dois homens. Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para este incêndio foi dado às 17h21, de sábado.

Foram mobilizados para o local 27 operacionais dos bombeiros de Mourão, Reguengos de Monsaraz e Redondo, e a GNR, apoiados por nove veículos.