A semana de Mehdi Taremi começou com mais uma aparente polémica. O avançado iraniano aproveitou uma folga para ir a Milão, cidade onde vai viver já a partir deste verão e depois de se mudar para o Inter, e o empresário não resistiu a partilhar uma fotografia onde declarava que o jogador já está “apaixonado” pelo local. A semana de Mehdi Taremi, porém, terminou da melhor maneira.

O avançado não foi titular na final da Taça de Portugal deste domingo, entrando apenas ao intervalo para substituir João Mário e protagonizar o claro risco de Sérgio Conceição. E foi mais do que a tempo de ser decisivo: já no prolongamento, depois de Diogo Pinto fazer falta sobre Evanilson no interior da área do Sporting, Taremi converteu a grande penalidade e marcou o golo que culminou na conquista do troféu por parte do FC Porto.

O jogador chegou ao 11.º golo na atual temporada e voltou a marcar no Jamor depois de ter bisado na final de há dois anos, contra o Tondela, para além de ter sido o responsável pelo 100.º golo do FC Porto esta época. Taremi vai deixar os dragões com sete títulos, entre um Campeonato, três Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga, e muda-se para o Inter Milão a custo zero e ao fim de quatro anos no clube.

11.º ⚽ golo de Taremi esta época, o 2.º na Taça



⚠Taremi marca e/ou assiste há 4 jogos pic.twitter.com/wcjzjoHrJM — Playmaker (@playmaker_PT) May 26, 2024

O FC Porto conquistou a Taça de Portugal pela terceira temporada consecutiva, derrotando o Sporting depois de ter vencido Tondela e Sp. Braga nos últimos dois anos, e chegou aos 20 triunfos na competição. Os dragões levam agora 21 vitórias seguidas na competição, tendo perdido apenas um jogo no tempo regulamentar, e mantiveram uma fase de grande hegemonia no Jamor: depois de terem estado nove anos sem conquistar a Taça, entre 2011 e 2020, têm agora quatro títulos nas últimas cinco edições da prova.

No que toca ao palmarés da Taça de Portugal, e com os tais 20 títulos conquistados, o FC Porto alargou a distância em relação ao Sporting e tem agora mais três troféus do que os leões, ainda que tenha menos seis do que o recordista Benfica. Seguem-se Sp. Braga, Belenenses e V. Setúbal, todos com três, a Académica, com dois, e V. Guimarães, Desp. Aves, Estrela da Amadora, Leixões e Beira-Mar, com um.