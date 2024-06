Nigel Farage, fundador do partido Reform UK e conhecido político anti-europeísta e grande apoiante do Brexit, vai candidatar-se ao Parlamento britânico, anunciou esta segunda-feira em conferência de imprensa em Londres, Reino Unido. Farage diz que pretende “liderar uma revolta política” e “virar as costas ao status quo político”.

O político populista de direita, que há 11 dias afirmou que não se candidataria às eleições, declarou agora que se compromete a ser o líder do Partido Reformista no Reino Unido nos próximos cinco anos e que o objetivo é obter mais de quatro milhões de votos nas eleições de 4 de julho.

No seu discurso, Nigel Farage, até então presidente honorário do Partido Reformista, atacou a classe política. “Francamente, estamos numa situação em que ninguém acredita numa palavra do que dizem. Seja quem for o vencedor, os impostos continuarão elevados”, disse, acrescentando que “as pessoas estão a ficar mais pobres”.

“A classe política de Westminster está agora ainda mais desligada do que antes do referendo que surpreendeu toda a gente”, continuou, referindo-se à votação do Brexit. “Já nada funciona neste país. O serviço de saúde não funciona. As estradas não funcionam. Nenhum dos nossos serviços públicos está à altura. Estamos em declínio. Só com coragem é que se conseguirá dar a volta a esta situação”, rematou o ex-líder do partido eurocético britânico UKIP, de onde se desvinculou em 2o18.

Assumindo a ambição de ser a oposição no Parlamento britânico e o maior partido até 2029, Farage usou ainda o tema da imigração para exaltar o patriotismo. “Somos descaradamente patriotas. Acreditamos que é correto colocar os interesses do povo britânico em primeiro lugar”, frisou.

As sondagens mais recentes têm dado vantagem ao Partido Trabalhista (principal força da oposição britânica) nas eleições legislativas britânicas de 4 de julho.