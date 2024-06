A primeira não foi boa, a segunda não melhorou em nada, agora há nova tentativa para que à terceira seja de vez. A sorte foi madrasta para Fernando Santos desde que deixou a Seleção na sequência do Campeonato do Mundo do Qatar, com uma primeira aposta na seleção da Polónia que não correu de feição e terminou muito antes do esperado e uma estreia no futebol turco no comando do Besiktas que também durou poucos meses mas nem por isso o treinador português de 69 anos perdeu créditos. Agora, segue-se novo projeto que já foi confirmado de forma oficial: o técnico vai comandar com funções alargadas a seleção do Azerbaijão.

“Foi decidido nomear Fernando Santos como treinador principal da seleção, tendo em conta a sua rica experiência como um dos mais conhecidos especialistas do futebol mundial, os seus sucessos ao longo da sua carreira profissional, incluindo a conquista do Europeu com a Seleção portuguesa”, anunciou a Federação de Futebol do Azerbaijão esta quarta-feira em comunicado. Em paralelo com a liderança da equipa A do país que foi uma das sedes do Campeonato da Europa de 2020 (Baku), Fernando Santos ficará também com a responsabilidade de desenhar um projeto para o desenvolvimento de todo o futebol do país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tras una reunión online del Comité Ejecutivo de AFFA realizada el 3 de junio pasado, la Federación anunció hoy a Fernando Santos ???????? como nuevo director técnico de la #MilliKomanda. pic.twitter.com/XnBDlj58SL — Fútbol Azerí ???????????????? (@FutbolAzeri) June 12, 2024

O Azerbaijão, que venceu esta terça-feira o Cazaquistão num encontro amigável de preparação, tem como grande objetivo a qualificação para o Europeu de 2028 na Grã-Bretanha (Inglaterra, Rep. Irlanda, Escócia, Gales e Irlanda do Norte), não descurando a hipótese de chegar também ao Campeonato do Mundo de 2026 nos EUA, México e Canadá. De referir que a seleção nunca esteve numa fase final de uma grande prova, tendo como ponto alto nos últimos anos a subida da divisão D para a divisão C da Liga das Nações.

De recordar que esta é a quarta seleção dirigida pelo português. Entre 2010 e 2014, Fernando Santos esteve no comando da Grécia, garantindo a qualificação para o Europeu de 2012 e para o Mundial de 2014, onde o conjunto helénico conseguiu pela primeira vez passar a fase de grupos. O treinador foi depois aposta da Federação Portuguesa de Futebol e conseguiu os dois melhores resultados de sempre da Seleção entre os apuramentos para todas as provas: o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2019. Mais recentemente, o técnico nacional esteve na Polónia mas realizou apenas seis encontros oficiais antes de ser dispensado.

Em atualização